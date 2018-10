Maradona dice que no le interesa la fiesta, a pocas horas de su cumpleaños 58

Culiacán (México), 28 oct (EFE).- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa mexicano, aseguró hoy que no le interesa celebrar con una fiesta su 58º cumpleaños y anunció que pasará el día entregado a su trabajo con la plantilla.

“El mejor regalo sería ver a mi nieto. No me interesa la fiesta ni cuántos años cumplo. Ayer parecía que tenía 20 y voy por los 58. Los he vivido muchas veces bien y otras mal, pero puedo salir a la calle con la frente bien en alto porque no le hice mal a nadie”, dijo Maradona, que cumplirá los 58 años el 30 de octubre.

Diego aseguró que el día de su cumpleaños lo pasará trabajando y en el sitio donde ha sido feliz la mayor parte de su vida: en un campo de fútbol, sobre todo ahora que se encuentra motivado por la buena marcha de su escuadra.

“No me distraigo, lo único que pienso es en Dorados, en los refuerzos que necesitamos y darle la gloria a toda esta gente que viene a alentarnos a nuestra cancha. La plata (el dinero) está bien, pero la gloria no tiene precio”, apuntó.

Maradona consiguió su quinta victoria, cuarta consecutiva, este sábado al frente de los Dorados de Sinaloa, al doblegar como local al Tampico Madero y no dejó pasar la oportunidad de recordar lo mal que estaba el equipo antes de que él llegara.

“El mérito es de los jugadores; yo también me doy una parte, pero cuando llegamos aquí la teníamos muy fea. Si uno miraba la tabla de posiciones era para escapar y no para firmar y ahora las cosas son diferentes. Hay muchachos en el equipo que no tienen idea de su poderío; se los estoy sacando, por eso vamos bien”, dijo.

Dorados de Sinaloa ha escalado posiciones de forma exponencial. Cuando Diego Maradona asumió el cargo el 7 de septiembre, ocupaban el decimotercer sitio en la tabla general, con tres puntos. Ahora, el equipo se ha colado en zona de liguilla, situados en la séptima plaza con 18 unidades.

Restan dos semanas para que concluya el torneo de segunda división en México y entre en su fase de liguilla. A los Dorados les queda en el calendario enfrentarse a Mérida como visitantes y recibir a Atlético San Luis. Por ahora se aferran a la posición que les da la oportunidad de seguir peleando por el campeonato.

“Seguir trabajando de la misma manera, no aflojar. Sabemos que no hemos conseguido nada. Los puntos que cosechamos anteriormente fueron lindos, pero son pasado, ahora tenemos que descansar porque el lunes empezaré a construir el partido que viene de la mano de estos jugadores que trabajan de verdad”, finalizó. EFE