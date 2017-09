Marc Gasol: “No perdimos el partido, nos ganaron”

Estambul, 15 sep (EFE).- Marc Gasol, pívot de la selección española, no puso peros a la victoria de Eslovenia en las semifinales del Eurobasket y afirmó que el equipo de Sergio Scariolo no perdió el partido, sino que lo “ganaron” los eslovenos.

“No soy de juzgar a los demás, soy más de hacer mi trabajo, de ayudar a los compañeros, de ver lo que tenemos que hacer para mejorar y ya está. Tenemos ambición, seguridad y confianza, pero también somos humildes, lo que conlleva seguir. A veces te sale cruz y a veces, cara. Tengo la sensación de que no perdimos el partido, es que Eslovenia nos ganó, en todos los aspectos, y hay que aceptarlo, jugaron mejor”, dijo Marc Gasol.

Sobre el último partido de Juan Carlos Navarro, el mediano de los Gasol sigue sin querer creérselo.

“Eso del último partido lo tendrá que decir Juan Carlos porque yo no lo siento así, estoy tan metido en el día a día que no me imagino una selección sin Juan Carlos. Si lo fuera, obviamente queremos brindarle una medalla, sería para nosotros aún más importante, pero el balance de su carrera no dependerá de esta medalla”, comentó.

A Marc se le preguntó por las posibles dificultades de jugar con su hermano Pau por la falta de costumbre.

“No lo creo, jugar con los buenos siempre tiene que ser fácil. El otro día oí a un jugador de Argentina que decía que era difícil jugar con Messi. Yo alucino. Es fácil jugar con los buenos, sólo hay que encontrar la forma”, finalizó Marc Gasol. EFE