Marc Márquez deberá descansar por problemas en un ojo

Silverstone (Inglaterra), 27 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quinto en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, dijo que debe descansar y mantener el máximo de tiempo posible cerrado un ojo en el que se produjo una pequeña herida con la arena que le entró por el casco tras la caída que sufrió.

“En esa caída me ha entrado arena en el ojo y eso ha provocado una pequeña herida que durante los segundos entrenamientos libres me molestaba porque me lloraba el ojo, aunque no era ningún problema”, explicó sobre su percance Marc Márquez.

“Hoy me he sentido bastante bien desde el inicio, ya dije ayer que me sentía esta semana con energía, que me sentía bien, el hombro no me molestaba mucho y he podido salir y pilotar como me gusta, como quería, aunque ha sido una lástima la caída al final del primer libre que ha trastocado un poco los planes para los segundos libres”, recordó el piloto de Repsol Honda.

“En esa caída me ha entrado arena en el ojo y eso ha provocado una pequeña herida que durante el segundo libre me molestaba porque me lloraba el ojo, aunque no era ningún problema, pero cuando he acabado sí que como se ha secado más el ojo, la herida ha ido un poco a peor y he ido al hospital a que me lo limpiasen”, dijo el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

“En teoría no tiene que ser nada grave, me han dicho que mañana estará bien, pero necesito descanso, estar con el ojo cerrado y, en resumen, se puede decir que estoy contento de cómo ha ido la primera jornada, que me he sentido bien encima de la moto y parece que aquí funciona bien y tenemos un buen nivel, así que a ver si lo podemos mantener de aquí al final del fin de semana”, señaló el piloto de Repsol Honda. EFE