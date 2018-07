Marcia Videaux lidera triunfo de Cuba en gimnasia artística en su cumpleaños

Barranquilla (Colombia), 21 jul (EFE).- Marcia Videaux lideró hoy, en el día de su decimonoveno cumpleaños, al conjunto cubano de gimnasia artística que se llevó la prueba por equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

“Esta es la primera vez que mi cumpleaños cae en una competencia y me siento muy contenta, no tengo palabras para expresar toda la alegría que tengo por este resultado y estoy muy contenta porque no me lo esperaba”, afirmó Videaux a Efe al término de la prueba, disputada en el centro de convenciones Puerta de Oro.

Con 52.950 puntos conseguidos en total, el mejor registro individual de la jornada, la gimnasta cubana ayudó a su equipo a completar los 150.100 enteros con los que superó los 149.950 de Colombia.

“Me sentí muy bien en la competencia, vinimos a disfrutar de la competencia y así fue, así salió el oro de nosotros”, resaltó la cumpleañera, que en su palmarés cuenta con una presea dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en salto.

Justo en esa prueba, el cuarteto cubano, conformado además por Yumila Rodríguez, Norma Zamora y Mary Morffi, sumó 41.150 unidades, mientras que en las de barras asimétricas alcanzó 35.700, en la barra de equilibrios 35.100 y en suelo 38.150.

“La clave fue apoyarnos las unas a las otras, vinimos a hacer un entrar y salir en el aparato y a trabajar sin caídas”, añadió.

Colombia, entre tanto, acarició el oro con las notables actuaciones de Dayana Ardila y Laura Pardo, quienes sumaron 50.200 y 50.100 puntos, respectivamente.

El bronce fue para el equipo mexicano, que sumó 149.900 enteros.

A su vez sobresalió la guatemalteca Ana Irene Palacios, quien completó 50.000 unidades, quien tuvo su mejor registro en el caballete con 13.600 puntos.

La gimnasia de los Juegos de Barranquilla continuará este domingo con los concursos individuales masculino y femenino. EFE