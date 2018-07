Marco legal seguro, básico para inversión privada en infraestructuras

Madrid, 16 jul (EFE).- Dirigentes políticos y empresarios coincidieron hoy en los beneficios de una colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras en Latinoamérica, básicas para su desarrollo, y consideraron clave un marco legal eficiente y seguro.

“Lo más importantes no es la financiación, sino el fortalecimiento de las instituciones para construir proyectos con buenas tasas de retorno y que los bancos quieran financiar”, dijo el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, durante la Conferencia que organizó la CAF sobre infraestructuras e integración en América Latina.

El encuentro contó con la presencia del presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza.

El dirigente de CAF expresó el compromiso de esta organización con el desarrollo económico y el bienestar de los más pobres de Latinoamérica y destacó el papel que en este reto tiene el desarrollo de las infraestructuras.

“Las infraestructuras son fundamentales no solo para el crecimiento económico, sino también para mejorar los ingresos y el bienestar de los más pobres de nuestra región”, afirmó Carranza

Coincidió en este planteamiento la ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Mariana Prado, quien definió las infraestructuras como un “elemento crucial” para favorecer la integración y el desarrollo de su país.

El desarrollo de las infraestructuras no solo incluye las redes de comunicación y transportes (puertos, aeropuertos, autovías o ferrocarril), sino también otros sectores como las telecomunicaciones, el agua y el saneamiento.

Todos los participantes en la conferencia coincidieron en la importancia de las asociaciones público-privadas para desarrollar estas infraestructuras en Latinoamérica, un continente deficitario en ellas.

Como señaló Carranza, en América Latina el 5 % de la población de la región no tiene electricidad, hasta 288 millones de personas que no tienen internet y 27 millones que no tienen agua y además, el continente sufre una brecha del 39 % en la eficacia de la logística del transporte.

Esta situación repercute negativamente en las capas más débiles de la población y es un lastre para el desarrollo económico.

A lo largo de la Conferencia, tanto responsables políticos como empresarios del sector, reconocieron que es vital un marco jurídico estable, que dé seguridad a las empresas que invierten en el sector.

“Un Estado debe hacer reglas y tener la capacidad de cumplirlas y eso atrae al mejor inversor, al innovador”, afirmó el presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara, para quien “un Estado débil atrae al inversor rentista más que al innovador”.

En este sentido, los participantes señalaron también que la lucha contra la corrupción es un reto para el desarrollo de esas inversiones.

“La corrupción, lamentablemente, ha afectado y ha paralizado en algunos lugares el proceso de crecimiento”, dijo el presidente del Directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) de Perú, Pedro Grados.

Este experto defendió un crecimiento de la institucionalidad para que el flujo futuro de inversiones “sea más previsible” y consideró “fundamental” el desarrollo de un mercado de capital si se desea mirar a “largo plazo”.

Desde la administración española, inauguró la Conferencia la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, quien anunció una línea de crédito de 130 millones de dólares para financiar proyectos de interés español en América Latina.

En el último panel intervino la consejera delegada de ICEX, organismo público de España dedicado a la exportación e inversiones, María Peña, donde puso de manifiesto la importancia de las empresas españolas en América Latina, el 40 % de ellas en el sector de las infraestructuras, con una gran experiencia y prestigio.

El encuentro de hoy es la primera conferencia anual de CAF en España, en la que intervinieron ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay, así como representantes españoles por parte del sector privado.

Tras este encuentro, está previsto que mañana se reúna en Madrid el directorio de la CAF, encuentro que abrirá el rey Felipe VI de España, donde se aprobarán importantes proyectos de infraestructuras para Argentina, Colombia, Brasil y Bolivia. EFE