Marcos Baghdatis se retira del torneo por enfermedad

Indian Wells (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El chipriota Marcos Baghdatis se retiró hoy de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, con molestias estomacales, informó la organización en un comunicado.

“Me desperté y ya me sentía mal. Tengo algunos problemas estomacales. Probé en la pista y no me sentía bien. Lo lamento mucho por los fans. Yo también estoy decepcionado”, indicó el jugador en una nota de prensa.

Su rival en octavos de final, el canadiense Milos Raonic, se clasifica así directamente para cuartos de final, donde le espera el estadounidense Sam Querrey. EFE