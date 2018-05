María Dueñas y Jo Nesbo entre los autores más vendidos esta semana

Redacción internacional, 4 may (EFE).- La española María Dueñas con su nueva novela, “La hijas del capitán”, se aupa esta semana a los primeros puestos de las listas de libros más vendidos en Colombia y España, mientras la novela negra del noruego Jo Nesbo, “Macbec” lo hace en Italia y Reino Unido.

En ficción “A Higher Loyalty” del abogado estadounidense y ex director de FBI James Comey llega a lo más alto en Estados Unidos y Reino Unido. Además los “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” dominan una semana más en países como México.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die Tyrannei des Schmetterlings – Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

2.- Kluftinger – Volker Klüpfel y Michael Kobr (Ullstein)

3.- Revanche – Martin Walker (Diogenes)

4.- Freedom. Die Schmahamas-Verschwörung – Paluten y Klaas Kern (Community Editions)

No ficción:

1.- Jäger, Hirten, Kritiker – Richard David Precht (Goldmann)

2.- Größer als das Amt – James Comey (Droemer)

3.- Der Ernährungskompass – Bas Kast, Bas (C. Bertelsmann)

4.- Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen! – Perter Hahne (Bastei Lübbe)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- “Más allá del invierno” – Isabel Allende (Sudamericana)

2.- “Origen” – Dan Brown (Planeta)

3.- “La Herida” – Jorge Fernández Díaz (Planeta)

4.- “El Puñal” – Jorge Fernandez Diaz (Planeta)

No ficción:

1.- “El origen” – Mariana Zuvic (Sudamericana)

2.- “La Dieta del Metabolismo Acelerado” – Haylie Pomroy (Grijalbo)

3.- “Paz, amor y jugo verde” – Marina Borensztein (Planeta)

4.- “The Healthy Book” – María Florencia Fernández

5.- “Emocion y Sentimientos” – Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- “Ainda Sou Eu” – Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- “O Que o Sol Faz Com as Flores” – Rupi Kaur (Planeta do

3.- “Texos Cruéis Demais para serem lidos rapidamente – TCD (Globo)

4.- “Outros Jeitos de Usar a Boca” – Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- “Jesus. O Homem Mais Amado da História” – Rodrigo Alvarez (LeYa)

2.- Sapiens – Uma Breve História da Humanidade” – Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- O Essencial da Estratégia – Sun Tzu,Nicolau Maquiavel,Miyamoto Musashi (Novo Século)

4.- “A Elite do Atraso” – Jessé Souza (LeYa)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- “Los divinos” – Laura Restrepo – (Penguin Random)

2.- “Las hijas del capitán” – María Dueñas – (Planeta)

3.- “La noche que mataron a Bolívar” – Mauricio Vargas – (Planeta)

4.- “Diario del fin del mundo” – Mario Mendoza – (Planeta)

No ficción:

1.- “Historia mínima de Colombia” – Jorge Melo – (Océano de Colombia)

2.- “Hoy es siempre todavía” – Alejandro Gaviria – (Planeta)

3.- “El nobel” – Vicky Dávila – (Penguin Random House)

4.- “El llamado de la tribu” – Mario Vargas Llosa – (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- “Las hijas del capitán” – María Dueñas (Planeta)

2.- “Las almas de Brandon” – Cesar Brandon (Espasa)

3.- “Piel de letra” – Laura Escanes (Aguilar)

4.- “Seremos recuerdos” – Elisabet Benavent (Suma)

No ficción:

1.- “Maestros de la costura” – Varios autores (Temas de hoy)

2.- “Morder la manzana: La revolución será feminista, o no será” – Leticia Dolera (Planeta)

3.- “El poder del ahora” – Eckhart Tolle (Gaia)

4.- “Sin censura” – Miguel Ángel Recilla (Espasa Libros)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “Twisted Prey” – John Sandford (Putnam’s Sons)

2.- “The Fallen” – David Baldacci (Grand Central)

3.- “The Handmaid’s Tale” – Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

4.- “Say You’re Sorry” – Melinda Leigh (Montlake)

No ficción:

1.- “A Higher Loyalty” – James Comey (Flatiron)

2.- “12 Rules for Life” – Jordan B. Peterson (Random House)

3.- “I’ll Be Gone in the Dark” – Michelle McNamara (Harper)

4.- “The Subtle Art of Not Giving a F¿ck” – Mark Manson (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “La jeune fille et la nuit” – Guillaume Musso (Calmann-levy)

2.- “Un appartement à Paris” – Guillaume Musso (Pocket)

3.- “La disparition de Stéphanie Mailer” – Joël Dicker (Fallois)

4.- “J’ai toujours cette musique dans la tete” – Agnès Martin-Lugand (Pocket)

No ficción:

1.- “Le lambeau” – Philippe Lançon (Gallimard)

2.- “Les lecons du pouvoir” – François Hollande (Stock)

3.- “Un ete avec homere” – Sylvain Tesson (Des Equateurs)

4.- “Zero gras” – Jean-François Piège (Hachette Pratique)

Fuente: Edistat

ITALIA:

Ficción:

1.- “Sara al tramonto” – Maurizio De Giovanni (Rizzoli)

2.- “L’anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone” – Antonio Manzini (Sellerio)

3.- “Macbeth” – Jo Nesbo (Rizzoli)

4.- “L’università del crimine”, Petros Markaris (La nave di Teseo)

No Ficción:

1.- “La vita e i giorni. Sulla vecchiaia” – Enzo Bianchi (Il Mulino)

2.- “Superficie” – Diego De Silva (Einaudi)

3.- “Gaudete et exsultate” – Papa Francisco (San Paolo Edizioni)

4.- “Storie della buonanotte per bambine ribelli. Vol. 2” – Francesca Cavallo, Elena Favilli (Mondadori)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- “El principito” – Antoine de Saint-Exupery (Emecé)

2.- “Cien años de soledad” – Gabriel García Márquez (Diana)

3.- “Gravity Falls. Diario 3” – Disney (Planeta Junior)

4.- “Amor a cuatro estaciones” – Nacarid Portal Arraez (Deja Vu)

No ficción:

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” – Elena Favilli (Planeta)

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” – Elena Favilli (Planeta)

3.- “La magia del orden: Herramientas para ordenar tu casa… y tu vida” – Marie Kondo (Debolsillo)

4.- “Véndele a la mente, no a la gente” – Jurgen Klaric (Paidós)

Fuente: Librerías Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- “O caçador” – Lars Kepler (Porto Editora)

2.- “O ano da morte de Ricardo Reis” – José Saramago (Porto Editora)

3.- “Ensina-me a Voar sobre os Telhados” – João Tordo (Companhia das Letras)

4.- “A minha avó pede desculpa” – Fredrik Backman (Porto Editora)

No ficción:

1.- “Elogio da Sede” – José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)

2.- “A arte subtil de saber dizer que se foda” – Mark Manson (Desassossego)

3.- “Lendas, mitos e ditos de Portugal” – Hélder Reis (Manuscrito Editora)

4.- “Do telemóvel para o mundo” – Daniel Sampaio (Editorial Caminho)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “Never Greener” – Ruth Jones (Bantam Press)

2.- “The Fallen” – David Baldacci (Macmillan)

3.- “Circe” – Madeline Miller (Bloomsbury)

4.- “Macbeth” – Jo Nesbo (Hogarth £20)

No ficción:

1.- “A Higher Loyalty” – James Comey (Macmillan)

2.- “Factfulness” – Hans Rosling (Sceptre)

3.- “12 Rules for Life” – Jordan B Peterson (Allen Lane)

4.- “All That Remains” – Sue Black (Doubleday)

Fuente: The Sunday Times. EFE