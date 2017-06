Maria Sharapova anuncia que no jugará el torneo de Wimbledom por lesión

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- La rusa Maria Sharapova, ex número uno del mundo, anunció hoy que no jugará la fase previa del torneo de tenis de Wimbledom al no recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el torneo de Roma.

Sharapova, que tenía intención en participar primero en el torneo de Birmingham, también sobre hierba, indicó en un comunicado que no se había podido recuperar del desgarro muscular sufrido en el muslo de su pierna izquierda en el torneo de Roma.

La jugadora rusa volvió a la competición en el torneo de Stuttgar del pasado mes de abril tras 15 de meses de sanción por consumo de meldonium. EFE