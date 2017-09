María Valverde: “Estoy descubriendo lo que quiero, como mujer y profesional”

Toronto (Canadá), 16 sep (EFE).- En Toronto, donde ha estrenado su última película, “Plonger”, la actriz española María Valverde reconoció a Efe que su personaje, Paz, tiene mucho de ella y que se encuentra en un periodo de “reinvención”, intentando descubrir “lo que quiere “como mujer y como profesional”.

En “Plonger”, que está dirigida por la realizadora y actriz francesa Mélanie Laurent y se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Valverde da vida a Paz, una fotógrafa que busca aventura mientras que su pareja, César (Gilles Lellouche), también fotoperiodista, quiere una vida más tranquila.

En declaraciones a Efe, Valverde reveló que Paz es el personaje más personal que nunca ha interpretado y “el mejor, sin duda”.

“Lo que más me gusta es que es una película feminista, que habla del derecho que Paz tiene de encontrarse. Porque ha llegado un momento en que no puede más. No es feliz. Y necesita encontrarse sobre todo para dar lo mejor a su familia, el marido al que ama, el bebé al que quiere. No es una película fácil”, afirmó.

“El espectador va a entenderla o no -continuó-. Es una película extremista, en ese sentido, si el público quiere pensar. A veces uno tiene miedo a crecer y hacerse ciertas preguntas, que la sociedad no te deja hacer porque están mal vistas. Pero realmente es una película que habla de la verdad y a veces no queremos verla”.

La actriz madrileña reveló que el personaje de Paz fue desarrollado tras largas conversaciones con Laurent y que es quizás el papel al que más se ha entregado.

“Paz es una mezcla de Mélanie y mía. Es la mujer que hemos creado ambas y la verdad es que es un personaje que a mí me ha tocado mucho dentro por los temas que se hablan. He sacado todas mis experiencias que he vivido, y lo que soy y lo que quiero ser. En alguna manera es el personaje más personal”, explicó.

“Paz es el mejor personaje que he podido interpretar. Me abre la libertad de poder descubrir en ella mi yo”, insistió.

En este sentido, Valverde, que en marzo cumplió 30 años, declaró que busca “el desafío y el riesgo”, lo que le motiva a la hora de hacer sus trabajos.

Preguntada por qué considera en estos momentos que es un desafío, Valverde respondió rápidamente: “estoy en la búsqueda”.

“Empezar un proyecto desde cero -dijo-. Los actores normalmente llegamos al final. Pero tengo ilusión por crear proyectos y moverme con ellos desde el principio”.

“Me quiero involucrar más en los proyectos que hago. Poder aportar más de mí. No solamente interpretar un personaje”, confesó.

Valverde insiste que está en un proceso de “reinvención”. A la pregunta de que significa en concreto ese proceso, la actriz dijo que está “intentando descubrir” lo que quiere tanto “como mujer, como profesional”.

“Ha llegado un punto en tu vida en lo que te planteas si lo que has hecho hasta ahora es lo que quieres seguir haciendo. Y valorando qué es lo mejor para ti. Qué es lo que te hace feliz. Supongo que ahora toca reinventarme entera. Y me motiva mucho esta etapa”, explicó.

La actriz, que se inició en el mundo del cine a los 16 años con “La flaqueza del bolchevique”, de Manuel Martín Cuenca, también afirma que la historia de Paz tenía que ser contada por una mujer detrás de la cámara.

Valverde consideró que en caso de haber desarrollado el personaje de Paz con un director masculino hubiera sido más difícil, y que hay historias “que tienen que ser contadas por mujeres”.

“El libro está escrito por un hombre -añadió- pero es un punto diferente. A veces uno tiene que meterse en la piel de la persona por la que quiere ser contada. Es muy importante la visión de una mujer y tenerla detrás”.

Y aunque aprecia los trabajos que ha realizado con directores masculinos, Valverde también sabe el valor añadido de trabajar con directoras femeninas.

“Ha habido directores hombres maravillosos, con los que me he entendido muy bien, que respetan y valoran la mujer por encima de cualquier cosa y eso se ve a la hora de trabajar. El caso de Manuel Martín Cuenca, David Trueba, Asif Kapadia. Son gente que te termina inspirando, que colocan la mujer en un sitio al que pertenecemos”, aseguró.

“También es muy importante -prosiguió- el hecho de tener a una mujer como directora detrás, para soportar tu personaje, tu historia. El punto de vista va a ser diferente. Y es verdad que las mujeres necesitamos muchísimo más películas arriesgadas y feministas como esta”. EFE