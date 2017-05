Maribel Guardia disfruta momento de plenitud en su carrera y en su vida personal

La actriz regresa a los escenarios con una comedia teatral y goza su etapa como abuela

Por Víctor Manuel Aguilar Barragán

México, 10 May (Notimex).- Maribel Guardia vive un momento de plenitud en su carrera, pues regresa al teatro de comedia con la puesta en escena “Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus” y continúa con sus presentaciones musicales, en tanto que en su vida personal el 2 de mayo se convirtió en abuela.

En entrevista con Notimex, la actriz y cantante destacó que mantiene una relación excepcional con su madre, a quien definió como su consejera, su amiga y su cómplice.

Por otro lado, este mes regresa al teatro de comedia con la obra “Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus”, de John Gray, bajo la producción de Rubén Lara y la dirección de Claudia Ríos.

En el montaje Maribel Guardia compartirá créditos con él actor Sergio Goyri y la razón por la cual aceptó participar fue porque “quería hacer algo diferente, ya me habían ofrecido ‘Aventurera’. Además ya había hecho tres musicales parecidos de rumba, pasión y mambo”, comentó.

Dijo que le gustó el argumento de la obra porque “no sólo va a entretener, sino que los hombres y las mujeres que la vean van a aprender a comprenderse mejor”. Es, aseveró, un montaje que incluso puede salvar matrimonios”.

Con la obra la costaricense recorrerá la República Mexicana, al momento se tienen vendidas más de 40 fechas, entre ellas las que se realizarán el 22 de mayo en el teatro Clavijero, en Veracruz.

Por otro lado, subrayó que se siente cómoda en la comedia porque “hice mucho cine de comedia, me divierto mucho y disfruto mucho el género, he trabajado mucho en hacer reír” aseguró Guardia, quien recordó que trabajó mucho al lado de Israel Jaitovich en “Desmadrugados”.

“Me encanta la caracterización, es algo que disfruto mucho, y si me piden personificar a una abuelita no tengo problema, siento que tengo la facilidad para la comedia y me gusta mucho”, enfatizó la actriz, a quien su hijo Julián Figueroa, producto del matrimonio entre ella y el cantautor fallecido, Joan Sebastian, la convirtió en abuela el 2 de mayo al nacer el nieto varón, José Julián.

En la música Guardia precisó que regresó al género de banda y recordó que fue en ese género que incursionó en la música.

Recordó que hace algunos años hizo un disco de banda con el oriundo de Juliantla, Guerrero, pero sólo salió en Estados Unidos y ahora acaba de grabar una nueva placa discográfica en Mazatlán, Sinaloa, en la que incluyó el tema “Besos traicioneros”, del que también ya grabó un video.

Con esa nueva producción la cantante ofrecerá shows, aunque cuenta con tres tipos de espectáculos: con banda, con mariachi y con grupo.

“Depende donde voy a cantar, por ejemplo en Estados Unidos hago de banda o de mariachi”, y adelantó que tiene diversas presentaciones en el país fronterizo en ciudades como Los Ángeles, Houston y Cleveland.

La también conductora de televisión añadió que cuando está en México generalmente procura comer con su marido, su hijo y su madre.

Sin embargo este 10 de mayo será diferente porque el 2 de mayo, justamente cuando su hijo Julián celebraba su cumpleaños, nació el nieto de la actriz bautizada en las redes sociales como “La Abuelita más Sexy”.