Mario González y Amilcar Gaxiola abrirán juegos 2 y 3 ante León.

Generales a la fortaleza, pagan visita a bravos.

Los Generales de Durango regresan a la ruta y esta semana continuarán los enfrentamientos interzonas, pues pagarán las visitas a los Bravos de León y Pericos de Puebla.

Luego de que se viera cortada la racha de cinco series ganadas al hilo en el estadio Francisco Villa, los Generales vuelven a enfrentar a los Bravos de León a partir de mañana, los dos equipos más jóvenes de la Liga Mexicana se ven las caras nuevamente, pero ahora en el estadio Domingo Santana de la capital guanajuatense.

Generales ganó los tres juegos a los Bravos en su visita al cuartel la semana anterior, fue una serie de muchos ánimos para los aficionados, pues la pizarra en los tres duelos fue muy apretada, siempre a favor de los Generales, una serie que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca en cada entrada.

En gira, los Generales tienen marca de 20 ganados y 25 perdidos, y buscarán regresar a la senda del triunfo en lo que a series ganadas en gira se refiere, tras caer en las últimas dos ante los Toros de Tijuana y Saraperos de Saltillo. Por su parte, los Bravos de León en su parque, tienen marca esta campaña de 11 ganados y 16 perdidos, en su más reciente estadía en su fortaleza vencieron 2-1 a los Rojos del Águila, además de que se llevaron la serie en su visita a los Vaqueros de Unión Laguna.

Daniel mayora fuera una semana

El toletero venezolano Daniel Mayora no hará la gira con los Generales por León y Puebla, pues desde el pasado sábado fue desactivado del roster ya que se contagió de varicela, por lo que es una baja sensible para los Generales tanto ofensiva como defensivamente, sin embargo se espera que cuando los Generales estén de vuelta en el estadio Francisco Villa el próximo martes 4 de julio para recibir a los Rieleros de Aguascalientes, el venezolano ya esté listo para regresar al line up titular.

Duranguense Iván Gamero se une a los generales

Si bien el outfielder duranguense Iván Gamero ha estado con el equipo desde la pretemporada, no había sido activado en el roster del prime requipo, pero desde el tercero de la serie ante los Pericos de Puebla, Gamero forma parte ya de los Generales de Durango y hará la igra por el sur.

Iván es un outfielder que tiene experiencia de dos temporadas con los Pericos de Puebla, la temporada del 2016 se la perdió pues se recuperó de una lesión, ya al cien por ciento, tuvo ya un turno al plato el domingo pasado y está a las órdenes del manager Joe Álvarez. La llegada de Gamero al primero equipo es importa te pues los Generales buscan tener todavía mayor identidad con los aficionados Duranguenses, quienes ahora tienen a un nativo de esta ciudad dentro de su equipo.

Probables abridores para la serie ante bravos de león

Mario González (1-8, 6.96)

En el segundo de la serie el regiomontano Mario González será el encargado de abrir el encuentro, estuvo muy cerca de conseguir su segunda victoria de la temporada el pasado jueves ante León al lanzar 5.0 entradas con cinco hits, cinco carreras y dos ponches, sin embargo se fue sin decisión. Será la segunda ocasión que enfrente a los Bravos y su salida 10 fuera del cuartel.

Amilcar Gaxiola (7-3, 4.33)

Para cerrar la serie el estelar Amilcar Gaxiola sube al centro del diamante por los Generales. Tras una racha de cinco juegos ganados al hilo, el zurdo se fue sin decisión el viernes pasado ante los Pericos, tras un gran duelo de pitcheo ante Henry García, trabajó por espacio de 7.0 entradas con una carrera, espació seis hits, regaló tres bases y ponchó a tres bateadores.