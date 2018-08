Márquez convencido de que “pesa más tener más ventaja en la general”

Spielberg (Austria), 12 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo clasificado en el Gran Premio de Austria de MotoGP en el Red Bull Ring de Spielberg, destacó el peso que supone tener ventaja en la clasificación general.

“Podemos decir que es otra batalla perdida, pero ha sido en uno de esos circuitos en los que Ducati va bien, no lo voy a negar, pero veremos cuando lleguen circuitos donde yo pueda atacar y defenderme, que será donde intentemos hacer nuestro interés; hemos intentado cambiar la estrategia de carrera para llegar al final sólo con una Ducati pues sabía que sería difícil defenderse”, explico Márquez.

“Seguí en los entrenamientos a Dovizioso, seguí a Jorge, y vi que sería difícil, pero lo hemos intentado, lo hemos probado y no ha podido ser, pero hemos perdido sólo cinco puntos respecto a Jorge, que está a 71 puntos ahora”, señaló Márquez, quien se sinceró al afirmar que pensaba que sería Dovizioso con quien se quedaría al final, no con Jorge Lorenzo.

“No, creía honestamente que sería Dovizioso, pero cuando he visto que Lorenzo estaba allí pensé que serían Lorenzo y Dovizioso, pero Dovizioso ha fallado y he tenido suerte de quedarme con uno; eso me ha permitido el lujo de probar -la victoria- ya que sabía que en el caso de fallar quedaba segundo y eso he hecho”, reconoció el piloto de Repsol Honda.

El líder del mundial aseguró que intentó doblegar a su rival “muchas veces”, pero que había llegado “lejos de él en la última curva, si no hubiese ido para adentro”, sonrío Márquez.

“Lo he intentado porque lo sentía, en Brno no lo intenté porque no lo sentía, pero aquí sí lo sentía; he intentado una estrategia diferente, empezar la última vuelta primero, pero ya en la recta de meta me ha pasado y he intentado diferentes cosas para ver si me podía defender de otra manera”, comentó Márquez, quien reconoció que “hubo un punto en el que las dos ruedas iban patinando ligeramente y ahí he perdido toda la tracción y él ha aprovechado para pasarme por fuera, lo he intentado pero no llegaba”.

Márquez y Lorenzo serán compañeros la próxima temporada, en la que el actual líder del mundial y campeón del mundo ha afirmado estar “convencido de que Honda ha hecho un buen fichaje, para ellos y también para mí, ya que al menos tendrá las mismas armas y podremos competir con lo mismo”. EFE