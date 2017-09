Márquez: “Creo que el título se va a decidir en Cheste”

Valencia (España), 29 sep (EFE).- El piloto español Marc Márquez, líder del Mundial de Moto GP, cree que el título se va a decidir en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste, última prueba del calendario.

“Ojalá pueda estar decidido el título en Cheste, sería una buena señal para mí, pero creo que se va a decidir aquí en Cheste. Ahora viene la gira asiática con carreras en las que puede haber agua por la meteorología y cada vez es más importante no fallar e intentar coger puntos”, señaló.

El piloto catalán realizó estas declaraciones en el trazado de Cheste durante la presentación de la ‘Allianz Night Run’, unas carreras que se disputarán a última hora de esta tarde en el circuito valenciano, en las que Marc y su hermano Álex serán de nuevo protagonistas como en otras ediciones.

“Cheste es uno de los circuitos donde he dado más vueltas desde pequeño, porque veníamos a entrenar mucho, celebrara campeonatos y es uno de los circuitos donde si se tiene que jugar el Mundial, es de los que me gusta y que se me da bien”, agregó.

Tras el parón de la competición y el inicio de la gira asiática en el Mundial dentro de dos semanas, el tricampeón mundial de MotoGP indicó que la afronta “bien”.

“Estos días me preparo físicamente, en modo ahorro de energía, porque es importante recargar bien las pilas ya que vienen tres carreras seguidas y además el cambio horario cansa y agota, pero con ganas de que lleguen carreras y a ver si podemos mantener esta pequeña ventaja que tenemos”, explicó

Márquez manifestó que, en caso de conseguir este año su cuarto título de MotoGP, no sería el más luchado porque, subrayó, todos lo son.

“El año pasado fue el que cambió un poco mi estilo, fui más conservador porque me lo pude permitir y este año sí que soy fiel a mi estilo, y estoy dando el cien por cien porque es la única manera de ganar porque hay muchos pilotos con un gran nivel y mucha igualdad”, señaló. EFE