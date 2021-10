Márquez: Jornada “anecdótica” si el sábado mejoran condiciones meteorológicas

Misano Adriático (Italia), 22 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimocuarto el primer día de entrenamientos del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP, dijo que ese resultado puede ser “anecdótico” si este sábado está mejor el día en lo que a las condiciones meteorológicas se refiere.

“Puede ser anecdótico o no, pues las previsiones parece que para mañana pintan mejor que hoy, pero puede ser también en agua, así que veremos que pasa en el tercer libre, porque es casi como un clasificatorio para pasar a la segunda clasificación y si es en agua se quedarán muchos pilotos en la primera y será muy difícil pasar pero ya veremos cómo va”, señaló Marc Márquez.

“Está claro que esta tarde no hemos sacado el máximo partido de la situación y no hemos sabido o no nos han salido las cosas como nos esperábamos, pero estamos a viernes y hay que seguir trabajando”, reconoció el piloto de Repsol.

La noticia del día fue el cambio en la reglamentación deportiva sobre la edad mínima para comenzar a competir, que subirá en 2023 a los 18 años, y al respecto Marc Márquez dijo: “Es bueno, es el momento de hacer algún cambio, se necesitaba hacer algún cambio por las noticias y los sucesos que han ido pasando este año, pero era un cambio que no puede estar el año que viene, sino un año más tarde porque se tienen que cambiar un poquito todos los escalones para empezar más tarde y no tener a un chaval cuatro años en una misma categoría de promoción”.

“Hay trabajo por hacer y creo que el primer paso es bueno, sí que soy de los pilotos que subieron más jóvenes, pero cada uno tiene su caso particular y a la hora de mover la edad creo que es bueno para el motociclismo, será bueno para la seguridad de los pilotos, porque creo que no se cometen los mismos errores a los 15 años que con 18 o 22 años, y eso pues irá a mejor, así que contento con el cambio”, recalcó el piloto de Repsol. EFE