Martín afirma “estar fuerte para intentar romper el grupo”

Alcañiz (Teruel), 22 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Honda), que logró su novena mejor clasificación de entrenamientos de la temporada, afirmó que estaba “fuerte para poder intentar romper el grupo, no sé si para irme sólo, pero sí con pocos pilotos”.

“Tengo buen ritmo con gomas usadas, esta mañana he hecho sexto con neumáticos con muchas vueltas, o sea, que por eso estoy tranquilo pero hay que ver cuánta distancia necesito para que no me cojan el rebufo, porque mi moto durante todo el fin de semana ha sido de las que menos corren, y la de Bezzecchi de las que más”, aseguró el líder del mundial.

“Esta pista siempre me ha gustado, siempre he sido competitivo y he rodado todo el fin de semana solo, por eso no se me veía en posiciones delanteras, aunque pareciese que me costaba, no era así; me encuentro muy cómodo”, explicó Martín.

“Intentaré marcar la diferencia para intentar ganar la carrera, si bien Bezzecchi, Bastianini, Canet y Gabri (Rodrigo), al que veo bastante fuerte, son los que están más fuertes, aunque esperemos que se forme un grupo pequeño y si no, pues a pelear hasta el final”, reconoció Jorge Martín.

“Al final quedan pocas carreras, esto se va acabando, y hay que empezar a pensar en el campeonato, por lo que el objetivo principal mañana es ganar, pero si no se pudiese pues quedar delante de “Bezzecchi”, afirmó Martín. EFE