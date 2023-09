Más de 1 accidente diario de motociclistas

La mayoría infringe el reglamento y hace lo que le parece

Por: Andrei Maldonado

Lamentablemente en estos días se han incrementado los accidentes viales, donde se ven involucradas personas que conducen motocicletas. El aumento ha sido de hasta un 40 por ciento, reveló Francisco Esparza Martell, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas.

Aseveró que estos accidentes son causados en su mayoría por la falta de respeto a los reglamentos viales por parte de los motociclistas; conducen a altas velocidades, se meten entre los carriles, entre los vehículos, conducen sin precaución con tal de llegar rápido a su destino, entre otros.

El líder de la AMASFAC en Durango indicó que algunos de ellos son repartidores de alimentos, ya sean de empresas o de plataformas digitales para compra de alimentos, estas empresas les otorgan bonos o pago extra si llegan rápido a su destino, razón por la que conducen de manera más temeraria.

Agregó que muchos de estos accidentes no son reportados porque la aseguradora se hace responsable y si no hay una los afectados llegan a un acuerdo; “la compra de un seguro es un gasto programado, el pago por un accidente vial no es un gasto programado y este sí puede desequilibrar la economía familiar”.

Esparza Martell añadió que es preocupante que los accidentes sigan siendo fatales, pues los conductores no traen casco y muchísimo menos cuentan con ropa protectora adecuada para ellos o sus acompañantes, por lo que la campaña municipal de los cascos es una excelente iniciativa, pero hay que ir más a fondo.

Ahondó que el costo aproximado de un seguro para motocicleta de trabajo es de 5 mil pesos, elevado porque uno de los puntos esenciales para calcular el costo de las pólizas es el nivel de riesgo y conducir a motocicleta es una actividad de alto riesgo, pero es poco si se compara con perder la vida.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp