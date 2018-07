Más de 100.000 protestan la ley de gestación subrogada que excluye a los gays

Maya Siminovich

Tel Aviv, 22 jul (EFE).- Más de 100.000 personas se manifestaron en Tel Aviv hoy, según la Policía, y miles hicieron huelga en todo el país pidiendo igualdad de derechos a la hora de tener hijos: la ley de gestación subrogada que se aprobó el miércoles pasado y que incluye a mujeres solteras pero no a hombres.

El detonante de la llamada a la huelga y a las manifestaciones fue la enmienda a la ley de gestación subrogada y la actitud frente a ella del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien el lunes expresó verbalmente su apoyo a que padres solteros pudieran beneficiarse de ese método, pero el miércoles votó en contra de la enmienda que lo proponía.

Sin embargo, en las diversas manifestaciones habidas a lo largo de todo el día, en Jerusalén, Haifa, Carmiel, Beersheva y a última hora en la multitudinaria de Tel Aviv, los eslóganes se referían a un ambiente discriminatorio general, más allá de la ley de subrogación, para la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).

“No vamos a permanecer callados por más tiempo”, dijo en el podio de la plaza de Isaac Rabin, en Tel Aviv, el parlamentario del partido de centro-izquierda Unión Sionista, Itsic Shmuli, frente a los miles de manifestantes, que incluían muchas familias.

“Esta batalla no es solo por los derechos de la comunidad (LGBT) sino por la imagen del país. Estamos en el siglo veintiuno. La gente no va sentada en la parte de atrás de los autobuses por el color de su piel y no se les puede quitar el derecho de ser padres por su orientación (sexual)”, añadió.

El diputado dijo que Netanyahu había vendido el valor de la igualdad “a la minoría extremista de su gobierno por intereses políticos”, refiriéndose a sus socios de coalición de extrema derecha religiosa y nacionalista.

La organización paraguas que agrupa a las diversas corrientes de la comunidad LGBT, La Agudá, convocante de las protestas de hoy, informó del amplio seguimiento de la huelga parcial del día de hoy, apoyada mayoritariamente por la patronal.

Docenas de empresas y oficinas locales de multinacionales con base en Israel anunciaron su apoyo a las protestas y dijeron que permitirían a sus empleados participar de la huelga, según informó la radio nacional Kan.

Hasta la enmienda legislativa del miércoles pasado solo se podían acoger a la gestación subrogada parejas heterosexuales, el cambio introducido es que ahora lo podrán hacer mujeres solteras, no hombres, y de los dos hijos por familia permitidos en la anterior versión, se aumentó a cinco.

El cambio legislativo supone la sentencia de muerte definitiva a la paternidad de varones homosexuales en Israel.

“Nuestros dos hijos son fruto de ese método”, explicó a Efe Eliahu Ker, y sugirió que la única salida para los que quieran tener hijos será hacerlo en el extranjero, “si se lo pueden permitir”.

“Si bien el método de la subrogación plantea problemas éticos, y eso lo sé, que se planteen solo con respecto a los hombres homosexuales es bastante sospechoso”, agregó.

Los manifestantes en Tel Aviv enarbolaban pancartas y cantaban eslóganes como “¡somos una familia!”, “Ocho mil millones de personas ¿por qué sólo dos sexos?” y “el Gobierno siempre me discrimina”.

Y esta mañana cientos de personas se congregaron para protestar frente a la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, ondeando banderas arco iris e israelíes.

El acuerdo de maternidad subrogada requiere que una mujer acepte llevar a término un embarazo para otra persona o pareja, quienes se convertirán en los padres legales después del nacimiento. EFE