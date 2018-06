Más de 2.000 venezolanos con cáncer mueren por crisis sanitaria, dice Cámara

Caracas, 19 jun (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó hoy un informe que responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro por la crisis sanitaria que, según los diputados, ha causado la muerte de más de 2.000 personas con cáncer que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado en los dos últimos años.

El parlamentario José Manuel Olivares presentó el informe en la plenaria y explicó que solo por la falta de medicamentos y tratamientos para el cáncer 2.000 venezolanos han perdido la vida desde 2016, mientras que otras decenas de enfermos fallecieron por varios padecimientos, cuyas terapias escasean en el país petrolero.

“Han fallecido mas de 2.000 pacientes (de cáncer) en los últimos dos años porque no hubo quimioterapia, porque no hubo radioterapia, y por la falta de medicamentos”, dijo el legislador que también es médico durante un debate al que no asistieron, como de costumbre, ninguno de los diputados oficialistas. EFE