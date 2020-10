Más medidas de austeridad en gobierno estatal

*Posibilidad de fusionar dependencias y reducir personal

Por: Martha Medina

En estos momentos el Gobierno del Estado analiza la posibilidad de suprimir o fusionar algunas dependencias estatales, incluso despido de personal, como parte de las medidas que se aplicarán para reducir gastos para el año entrante, señaló el gobernador José Aispuro Torres, al manifestar que esto también pudiera aplicarse en los otros poderes y organismos autónomos.

Al referirse al tema del presupuesto para el año entrante, el mandatario manifestó que al tiempo que se elabora el paquete económico que se presentará ante el Congreso del Estado en unos días más, también se analizan estas medidas que permitan reducir gastos y con ello disponer de recursos para atender las necesidades que se tienen actualmente.

Agregó que se trata de un tema que comentó con los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado, con quienes se reunió hace unos días para abordar el tema de las condiciones en las que se presentará el paquete económico, así como las circunstancias en las que se tendrá que elaborar esta propuesta, así como las medidas que se implementarán para reducir gastos.

“Entre otras cosas hablé de la posibilidad de suprimir o de fusionar algunas dependencias, sí lo estamos analizando, le pedí al secretario de Finanzas que hiciera un estudio, y le pedí a los legisladores que esta medida no solo fuera en el área del Ejecutivo, que hiciéramos un esfuerzo para que sea en toda la administración estatal, o sea en los tres poderes y los organismos autónomos”, dijo Aispuro.

Luego de señalar que al gobernador lo que le corresponde es presentar lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, mientras en el caso de los otros dos poderes serán los titulares de los mismos, así como de los órganos autónomos quienes definirán las acciones que a su vez llevarán a cabo.

Al referirse al presupuesto el gobernador manifestó que en este tema el presupuesto estatal dependerá del federal, pues será necesario esperar a que se definan los términos en los que quedará la asignación para Durango, pues será en ese momento cuando se tendrán las bases para el ejercicio estatal; adelantó que se presentará una ley de ingresos en la que no habrá cambios en el caso del estado, si bien en algunos aspectos estará sujeta al tema de egresos de la Federación.

En relación con las medidas de austeridad, el mandatario estatal no descartó la posibilidad de que haya una reducción de personal, aunque aclaró que esta no afectará a los trabajadores de base, aunque no será así posiblemente para otras áreas, otros niveles, para puntualizar que se tratará de afectar lo menos posible.

