Más recurso para IEPC afectará salud, educación y seguridad

*Presupuesto para el Instituto se incrementó 40%: Mojica

El presupuesto para el IEPC se incrementó en este año un 40 por ciento con respecto al que recibió el 2021, informó el secretario General del Gobierno, Jorge Mojica Vargas, al señalar que la solicitud de recursos adicionales por más de 90 millones de pesos no podrá atenderse, porque no se tiene la posibilidad de darles tal cantidad, pues para ello se le tendría que quitar presupuesto al sector salud, al educativo o a la seguridad.

Al referirse a la situación planteada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el funcionario recordó que el año pasado, cuando hubo dos elecciones, “el Congreso le autorizó aproximadamente 200 millones de pesos del presupuesto, adicionalmente el estado, con mucho esfuerzo y en medio de la pandemia le autorizó 32 millones más extraordinarios; para este año el Congreso aprobó 282 millones al organismo, estamos hablando de un 40 por ciento más y son también dos elecciones”, dijo textualmente el funcionario al recordar que la institución pide aproximadamente 93 millones de pesos adicionales, para comentar que en un tiempo de austeridad y ejemplo de ello es el INE que tuvo que sujetarse a su presupuesto para la revocación de mandato.

Consideró que se incrementó el presupuesto este año en un 40 por ciento y aún se pide más, para señalar que “mi pregunta es, es el mismo presupuesto ¿a quién se le va a quitar? ¿A los médicos, al sector salud, a los maestros, de dónde va a salir, cuál es la prioridad?”, agregó, al recordar que la actual es una época de austeridad, el gobierno realiza ajustes en las dependencias, unifica organismos al interior, para tener ahorros, además de subrayar que se enfrenta una pandemia de salud que es prioritaria y el gobierno tiene que hacer esfuerzos para salir, como lo hace ahora.

Dijo que “en estos momentos vamos a seguir platicando, no se justifica un incremento mayor cuando ya tiene un 40% más”, para señalar que esta situación no pondrá en riesgo la elección, porque se vive una época de austeridad y la institución tendrá que analizar este tema, además de recordar que el Congreso del Estado, para autorizar un presupuesto hace un análisis con los interesados, para considerar que no se justificaba un aumento y aun así les dio un 40 por ciento.

Manifestó que es un recurso extraordinario que piden y que con un presupuesto autorizado se plantearía quitarle a otras acciones, para reconocer que se les dio un aumento y no se les puede dar más dinero porque no hay recursos para ello.

