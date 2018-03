Masiva marcha de obreros panameños plantea acabar de raíz con la corrupción

Panamá, 22 mar (EFE).- El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares de Panamá (Suntracss) realizó hoy una masiva marcha en rechazo a la corrupción, en la que planteó la necesidad de una constituyente originaria como única salida para acabar “de raíz” con las corruptelas y la impunidad.

En la denominada “Gran marcha del pueblo honesto y trabajador”, convocada por el Suntracss, participaron delegaciones de obreros y campesinos de Panamá y otras provincias, que caminaron de manera pacífica desde el céntrico Parque Porras hasta las inmediaciones del Parlamento Panameño, en la capital.

Los aproximadamente más de 5.000 participantes en la protesta, según un cálculo realizado por un oficial de la Policía a Acan-Efe, portaban lemas y pancartas en que las exigían “cárcel para los corruptos”, “que devuelvan lo robado” y “Constituyente originaria contra la corrupción”.

Los líderes del poderoso sindicato de la Construcción denunciaron que las tramas y escándalos de corrupción, como el sonado caso de los sobornos de Odebrecht, han contaminado a todos los órganos y entidades del Estado y tienen al país sumido en una “situación deplorable” y de crisis, sin que se haya dado con los responsables.

Por el caso de los sobornos de Odebrecht están procesadas 63 personas en Panamá, entre ellas los dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), sobre quienes hay una orden de búsqueda y captura y cuyos nombres fueron filtrados a la prensa local.

Las identidades del resto de implicados en la trama de Odebrecht se mantienen en reserva de sumario.

Un tribunal panameño validó el pasado 9 de noviembre un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía panameña y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

Al caso Odebrecht, se sumó el pasado noviembre uno que involucra a media docena de constructoras locales por el pago de 40 millones de dólares en sobornos y que los investigadores denominaron “Blue Apple”

Durante un mitin realizado hoy en la marcha también se criticó a la “justicia corrupta” como responsable de la impunidad, así como a los partidos políticos tradicionales que mantienen el estado actual de cosas que ha llevado, afirmaron, al saqueo del erario público.

El secretario general del Suntracss, Saúl Méndez, dijo que la corrupción “anida en la estructura de todo el Estado en función de que los ladrones de cuello blanco y empresarios, que son dueños de esos partidos políticos, le han robado al pueblo su sudor, su trabajo y sus impuestos”.

Méndez resaltó que toda esta trama de corruptelas en la que dijo participan por igual, tanto empresarios como la jerarquía de todos los partidos políticos tradicionales, “ha sido nada más para robarle al pueblo panameño”.

“Y es por eso que seguimos insistiendo en la constituyente originaria auto-convocada que barra la podredumbre, funde el nuevo Estado y llame a elecciones realmente libres y democráticas, no el clientelismo vulgar y corrupto de comprar los votos”, agregó Méndez.

Destacó que el pueblo debe entender “que no puede seguir votando por los mismos corruptos de siempre” y que hay alternativas nacientes del movimiento popular como la constituyente originaria “y no la que puedan pactar los partidos tradicionales para no cambiar nada”. EFE