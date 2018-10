Matosas, la apuesta de Costa Rica por un fútbol más ofensivo

Douglas Marín

San José, 9 oct (EFE).- El entrenador uruguayo Gustavo Matosas se convierte desde hoy en la apuesta de Costa Rica por un fútbol ofensivo y sin complejos rumbo al Mundial de Catar 2022, que ayude a superar el recuerdo de la pobre presentación del equipo en Rusia 2018.

“A mí me gusta mirar el arco del frente. Mi propuesta es hacer un gol más que el rival, pero eso no quiere decir que no trabaje la defensa”, declaró Matosas este martes durante su presentación como seleccionador.

Esa frase refleja al cien por cien el objetivo de la contratación del uruguayo: un fútbol moderno, ofensivo, pero que no olvide la búsqueda del equilibrio en las líneas.

Todo un contraste con lo presentado por Costa Rica los últimos años al mando del seleccionador Óscar Ramírez, siempre criticado por sus planteamientos conservadores, que logró clasificar al equipo al Mundial de Rusia, no sin antes experimentar muchos altibajos.

En Rusia, Ramírez apostó por mantener sus planteamientos conservadores y el resultado fue una derrota ante Serbia por 1-0 y frente a Brasil por 2-0, y un empate contra Suiza por 2-2.

Más allá de los resultados, la imagen que dejó Costa Rica en el pasado Mundial fue pobre, sobre todo ante Serbia y Brasil, compromisos en los que el seleccionador no se animó a arriesgar en el ataque.

Con el equipo ya eliminado en la última jornada del grupo, Ramírez plantó un cuadro con más jugadores de ataque frente a Suiza y que se vio mucho mejor.

El reto del uruguayo Matosas será conseguir la sintonía entre los jugadores más experimentados como el portero de Real Madrid Keylor Navas, el capitán Bryan Ruiz, el centrocampista Celso Borges y el delantero Joel Campbell, con las nuevas figuras jóvenes que buscan emerger y que son los responsables de participar en la renovación generacional.

“Veo muy bien posicionada a Costa Rica. Jugadores jóvenes que están pidiendo espacio. Se va a necesitar de los jugadores más experimentados, pero también del carácter de los más jóvenes. Vamos a procurar que el cambio generacional se produzca de manera natural”, expresó.

Costa Rica ha jugado los Mundiales de Italia 90, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, de los cuales solo ha logrado avanzar a la segunda ronda en el 90 y el 2014.

En Brasil 2014, al mando del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, Costa Rica llegó hasta los cuartos de final con un sistema basado en el gran momento del portero Keylor Navas, la solidez defensiva y salidas rápidas y bien organizadas al ataque.

Pinto salió el equipo después del Mundial por diferencias con la Federación, y los directivos buscaron en Óscar Ramírez un perfil de entrenador similar para el Mundial de Rusia 2018.

Para el proceso a Catar 2022, el uruguayo Matosas representa un cambio total en la filosofía de juego que ha caracterizado a Costa Rica en los últimos ocho años.

“Me gustan los equipos que tocan la pelota, con jugadores que tiran un caño y también los que se barren y meten. Quiero ser protagonista siempre en cualquier cancha”, adelantó Matosas.

El uruguayo, que dice conocer el fútbol costarricense tras su reciente paso por equipos mexicanos como el León y el América, expresó su confianza en el material humano con el que cuenta la selección tica y alabó sus “cualidades, talento y entrega”.

“Costa Rica tiene buenos jugadores, todo terreno, con habilidad, fuerza, resistencia, algunos con buen físico, con velocidad. Le tengo mucha confianza al jugador tico”, manifestó.

Matosas se tomará lo que resta del año para hacer una etapa de observación y asumirá el mando de la selección a partir del 2 de enero de 2019.

Mientras tanto, viajará a observar los amistosos de Costa Rica del 11 y 16 de octubre ante México, en la ciudad de Monterrey, y Colombia, en Nueva Jersey, respectivamente, así como las visitas a Chile y Perú, del 16 y 20 de noviembre.

Estos compromisos serán dirigidos por el seleccionador interino Ronald González, y servirán a Matosas como punto de partida para la primera experiencia como seleccionador en su carrera. EFE