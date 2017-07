Matute le da “play” a la FENADU

Con el “Boombox Tour” inician los espectáculos en la Velaria

“La FENADU, con la cartelera más espectacular del país”, dijeron en rueda de prensa.

Con 10 años de trayectoria, el grupo Matute pisó por primera vez tierra duranguense y lo hicieron con el “Boombox Tour”, show de más de dos horas en el que los asistentes a la Velaria de la Feria Nacional Durango –FENADU 2017-, disfrutaron de “la grabadora más grande del mundo” con un espectáculo que destacó por los efectos musicales, visuales y tecnológicos.

El tema “Bienvenidos” de Miguel Ríos, fue la canción que dio inicio a los éxitos en inglés y español de los ochentas que fueron interpretados por la banda, mismos que los asistentes corearon la noche de este 15 de julio en el concierto con el que arrancaron los espectáculos de la Velaria, lugar donde se presentarán shows de calidad para todos los gustos.

Previo a su concierto, Jorge D´Alessio, Tana Planter, Ignacio “Nacho” Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco “El Oso” Morales, ofrecieron una rueda de prensa, en la que dijeron estar emocionados por su primera presentación en tierra duranguense.

“Estamos muy contentos, pues con este show ya nos hemos presentado dos veces en el Auditorio Nacional y gracias a quienes hicieron posible nuestra presentación en la FENADU, los asistentes podrán disfrutar de ese mismo espectáculo. ‘Matute en vivo’ es un viaje por toda la década de los ochentas, siempre soñamos con hacer un espectáculo de este tamaño y hoy es una realidad”, dijo el titular de la banda Jorge D´Alessio.

Además dijeron sentirse agradecidos pues la cartelera que presenta la FENADU es de las más espectaculares del país, también destacaron las instalaciones que, a decir de ellos, son únicas en toda la República.

El casete que se escuchó esa noche del “Lado A”, incluyó éxitos en español como Bazar, un popurrí de Juan Gabriel, La Maldita Primavera; mientras que en su “Lado B”, éxitos en inglés como “I´m so excited”, “Your love”, “FootLoose” y “Total Eclipse of the Heart”.

“Vive” de Napoleón, fue la canción con la que el grupo Matute cerró su show e invitó a no dejar de soñar, no dejar de creer en todo lo que hace que la generación ochentera sea única. La gira que llegó a Durango se extenderá por Estados Unidos, y parte de América Latina.