Maxi Gómez se declara sorprendido con su rápida adaptación al Celta y Europa

Montevideo, 22 may (EFE).- El delantero Maximiliano Gómez se declaró este martes feliz y sorprendido con su rápida adaptación al Celta de Vigo español, con el que ha marcado 17 goles en su primera temporada, y dijo que su inmediato desafío es ganar un cupo en la lista final de 23 convocados de Uruguay para jugar el Mundial.

“Estoy muy contento por todos los goles que hice, la verdad que no me lo esperaba porque me decían varios colegas que no es fácil adaptarse al fútbol europeo y yo llegué y al mes pude jugar, debutar y hacer goles y es algo muy lindo”, declaró el jugador de 21 años a su llegada a Montevideo para sumarse a los entrenamientos de la Celeste.

“Todos los delanteros de Uruguay lo están haciendo de buena manera. Poder estar acá y aprender cosas de ellos es algo muy lindo y ojalá que pueda estar entre los 23, sería un sueño”, subrayó.

Gómez fue incluido por la UEFA en el equipo revelación de Europa, una noticia que le llegó el lunes a través de su cuenta de Twitter.

Dijo que su nombramiento fue algo “muy lindo”, y expresó su gratitud con los directivos y la comisión técnica del Celta de Vigo.

Dijo que desde su llegada a España lo tratan “de maravilla” y espera seguir marcado goles “de la misma manera”. EFE