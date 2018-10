Máximas figuras de la gimnasia de Cuba competirán en Mundial de Doha 2018

La Habana, 12 oct (EFE).- Los gimnastas cubanos Manrique Larduet y Randy Lerú, medallas de oro y plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, competirán en el campeonato mundial de la especialidad que se disputará en Doha, Catar, entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre próximo.

Larduet y Lerú, dos destacadas figuras de la gimnasia artística de Cuba, irán en busca de fogueo de cara a los Juegos Panamericanos de Perú 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la cita de Doha, Larduet no competirá en la modalidad all around individual, especialidad en la que tiene una medalla de plata de Glasgow 2015, según refiere la publicación deportiva Jit.

Su entrenador, Carlos Gil, explicó que esa decisión se basa en una estrategia con el fin de potenciar al gimnasta en suelo, barras paralelas, barra fija y salto, aprovechando la posibilidad que este certamen no ofrecerá clasificación olímpica individual.

El propósito es buscar presencia en las finales de los cuatro aparatos en que intervendrá y optar por medallas, algo totalmente alcanzable para su rango, señaló el entrenador de la estrella de la gimnasia de la isla.

En el caso de Lerú, el objetivo es ser finalista del máximo acumulador (24 primeros) y de la barra fija (ocho primeros), además de potenciar para el all around de Lima y la clasificación olímpica a la segunda figura cubana de este deporte. EFE