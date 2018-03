Mayor información a padres, ayudará a detectar a tiempo el autismo

Este 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Por Vanesa Dávalos Rojas

México, 30 Mar (Notimex).- En México se desconoce el número exacto de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y al no ser diagnosticadas de manera oportuna, llegan a edad adulta con menores posibilidades de atención.

En entrevista con Notimex, el pediatra del Hospital Infantil de México y director de la Clínica de Autismo del Centro Neurológico ABC, César Reynoso Flores, expresó que las alteraciones de este trastorno neurobiológico no tienen cura, pero destacó que si se identifican a tiempo es posible reducirlas, para que las personas tengan mayor calidad de vida.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a celebrarse el próximo 2 de abril, el neurólogo dijo que el TEA es cuando los niños o adultos presentan menor contacto visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia ante las personas responsables del cuidado.

Mencionó que algunos niños pueden desarrollarse de manera normal durante los primeros meses o años de vida, pero con el paso de los días pueden registrar cambios y se vuelven introvertidos, agresivos o pierden habilidades del lenguaje que habían adquirido.

Dijo que algunos niños con Trastornos del Espectro Autista tienen dificultades de aprendizaje, pues tienen inteligencia inferior a lo normal o, por lo contrario, tienen una inteligencia entre normal y alta, ya que aprenden rápido, pero tienen problemas para comunicarse, aplicar lo que saben en la vida diaria y adaptarse a situaciones sociales.

Reynoso Flores señaló que los síntomas del autismo son una combinación única de cada persona, por lo que llegan a confundirse con otros padecimientos como la hiperactividad o el síndrome de Asperger (dificultad en la interacción social), por lo que consideró necesario brindar mayor información sobre este trastorno.

Especialmente se refirió a los padres de familia, pues son el entorno inmediato de los niños, así como a los pediatras y psiquiatras, quienes en ocasiones pueden llegar a confundir el TEA.

“Es complicado detectar el autismo debido a que en muchas ocasiones se confunde con otros padecimientos, por ello desde los primeros años de vida debe tener un diagnóstico acertado para ofrecer ayuda.

Pero la mayor parte de padres de familia y algunos médicos desconocen los síntomas y, por tanto, no saben cómo ayudarlos y eso repercute a futuro en su desarrollo”, afirmó. “Como el autismo no es considerado una enfermedad, no existe como tal un tratamiento.

El autismo es una condición del género humano que se presenta alrededor del uno por ciento en la población, por tanto, sólo hay técnicas para adaptarlos al entorno tanto en niños como adultos”, manifestó.

Describió que uno de los tratamientos con mayor resultado es el Análisis Conductual Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés), que es una terapia diseñada para reforzar las habilidades cognitivas, motrices, sociales y de lenguaje mediante una práctica repetitiva, pues de esta manera es más fácil aprender.

Las personas con ese trastorno, al igual que sus familiares, son personas que requieren apoyo para lograr su inclusión, pues en diversas ocasiones los papás suelen ser discriminados porque sus hijos hacen berrinches y se golpean la cara en ciertos momentos, acentuó el experto.

En el Centro Médico ABC tenemos diferentes terapias de acuerdo a lo que cada niño o adulta necesita, por ejemplo, si tienen problemas para hablar les ayudamos en el habla y en cómo adaptarse para comunicar las necesidades.

Tenemos programas conductuales, terapias de lenguaje, entre otras técnicas”, especificó. Consideró que “es complicado dar un panorama a nivel nacional, porque hay mucha confusión al hacer el diagnóstico, hay personas que viven con autismo sin que lo sepan”.

Según cifras del INEGI, en México existen casi cinco mil niños con autismo, aunque de acuerdo a los expertos la cifra puede variar. “Falta mucha capacitación para atenderlo.

A las instituciones les hacen falta programas para la detección temprana, porque entre más rápido se detecte van a tener mejor calidad de vida”, definió.

Reynoso Flores afirmó que debe brindarse mayor capacitación a pediatras y psiquiatras para identificar este tipo de trastorno, así como trabajar con padres de familia para que sepan manejar situaciones con las personas con autismo.

Desde el año 2007, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instituyó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para promover mejores condiciones para las personas que tienen TEA en el plano individual y en materia de políticas públicas.

NTX/VDR/MSG