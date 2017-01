Mayoría bolsas de A.Latina sube pese a mal comienzo de semana de Wall Street

cerró hoy al alza pese a una jornada de pérdidas en Wall Street, que comenzó a la baja la semana tras el festivo de ayer en EE.UU., en la que el parqué permaneció cerrado, y a la espera de la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump. Nueva York cerró con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedió un 0,30 %, afectado por la incertidumbre e inestabilidad que se está creando alrededor de la investidura este viernes del magnate, que aún no ha revelado las medidas económicas que tiene en mente para estimular la economía estadounidense. El Dow bajó 58,96 puntos y terminó en 19.826,77 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió otro 0,30 % hasta 2.267,88 enteros, y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió un 0,63 % hasta 5.538,73 puntos. Los comentarios de Trump del pasado viernes, en una entrevista con el Wall Street Journal, resonaron hoy de forma negativa a la actividad de los inversores, que reaccionaron con cautela al decir sobre la moneda estadounidense, que está "demasiado fuerte", especialmente contra el yuan chino, que está descendiendo de forma pronunciada. "Nuestras compañías no pueden competir porque nuestra divisa está demasiado fuerte. Nos está matando", aseveró el próximo mandatario, cuyas inusuales declaraciones influyeron notablemente en la economía del país en las últimas semanas. Aunque un dólar fuerte suele implicar una economía sana, su excesivo impulso puede llevar a las empresas que operan en el extranjero a ver rebajados sus beneficios de forma importante por el cambio desfavorable. Además, los inversores también tuvieron que asimilar un discurso de la primera ministra británica, Theresa May, quien confirmó este martes, que someterá a votación del Parlamento el acuerdo definitivo al que llegue con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Con este panorama en EE.UU. y Europa los mercados latinoamericanos se decidieron por los números verdes, con la excepción de Buenos Aires y Lima que se fueron por los descensos. Así, la plaza de Sao Paulo subió el 0,82 % al estacionar a su índice Ibovespa en los 64.352 puntos, tras efectuar operaciones por 7.063 millones de reales (unos 2.198 millones de dólares). El corro mexicano avanzó el 0,57 % al dejar a su Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 46.002,56 unidades, después de hacer negocios por 20.932 millones de pesos mexicanos (unos 970,4 millones de dólares). El parqué de Santiago ascendió el 0,21 % en el cierre de su principal indicador, el IPSA, que quedó en 4.231,33 enteros, al cabo de movimientos por 62.315.928.874 pesos chilenos (unos 94,84 millones de dólares). La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ascendió un marginal 0,03 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.361,48 puntos, en un día en el que se cambiaron títulos por 63.882,82 millones de pesos colombianos (unos 21,84 millones de dólares). El índice de Bonos Globales de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVMBG) aumentó el 0,9 % y se situó en las 106,33 unidades, con un total de transacciones por 117.210.864 pesos uruguayos, equivalentes a 4.079.147 dólares. Por contra, Buenos Aires bajó el 0,64 % al ubicar a su índice Merval en 18.875,55 enteros, tras un intercambio de papeles por 334,9 millones de pesos argentinos (20,8 millones de dólares). Y finalmente, la ronda bursátil limeña descendió el 0,66 % al cierre de su índice S&P/BVL Perú General que cerró en 15.905,37 puntos, tras una compraventa por 17.517.910 soles (equivalentes a 5.202.052 dólares). La evolución de las bolsas latinoamericanas fue la siguiente: Mercado Cierre Puntos SAO PAULO +0,82 % 64.354 MÉXICO +0,57 % 45.002,56 BUENOS AIRES -0,64 % 18.875,55 SANTIAGO +0,21 % 4.231,33 COLOMBIA +0,03 % 1.361,48 LIMA -0,66 % 15.905,37 MONTEVIDEO +0,9 % 106,33 EFE