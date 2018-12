Mayoría de costarricenses apoya el aborto terapéutico, según encuesta

San José, 19 dic (EFE).- La mayoría de los costarricenses afirmó que apoya el aborto terapéutico, pese a que todavía existe mucho desconocimiento sobre este tipo de práctica en la población, reveló la Encuesta Actualidades divulgada hoy.

Los estudiantes de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica indicaron hoy que los resultados reflejan que en una escala de 0 a 10, el apoyo al aborto terapéutico alcanza 5,8 puntos, mientras que el aborto no terapéutico tiene un apoyo de 2,3 puntos.

Los datos del estudio indican que un 57,2 por ciento de los encuestados está de acuerdo en que se realice un aborto terapéutico si está en peligro la vida de la madre, un 49,6 por ciento si está en peligro la salud de la madre, mientras que un 45,5 respondió a favor en caso de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

En Costa Rica el único aborto legal es el terapéutico, pero en la actualidad existe una polémica debido a que el Gobierno no ha emitido una norma técnica que dicte las pautas claras para aplicar este procedimiento que es legal desde la década de 1970.

La encuesta reveló que otras opciones de aborto no terapéutico, como si el embarazo se da en niñas, logra el apoyo del 29,5 por ciento de los encuestados, si el embarazo es producto de una violación (28,3 por ciento), si la mujer lo decide por cualquier motivo (11,9 por ciento) y si la familia no tiene recursos para mantener más hijos (9 por ciento).

“Hay una actitud medianamente positiva cuando se trata de un aborto terapéutico. No obstante, existe desconocimiento sobre el aborto terapéutico, pues solamente la mitad ha oído hablar poco, algo o mucho sobre este tema”, afirmó la investigadora Fabiola Salazar.

Los datos también revelan que un 40,2 por ciento de los encuestados no ha escuchado hablar sobre el aborto terapéutico, y el 9 por ciento no sabe o no respondió al tema.

Entre las personas que dicen no haber escuchado sobre este tipo de práctica un 47,7 por ciento está en contra del aborto terapéutico y se evidencia una tendencia de que al haber escuchado más sobre el tema la actitud se vuelve más favorable.

Además, entre quienes han oído hablar del aborto terapéutico, el apoyo es mayor entre aquellos que no practican ninguna religión (56,2 por ciento).

El apoyo también es mayor en personas con mayor educación (55,5 por ciento) si se compara con quienes poseen solamente una educación primaria (34,5 por ciento) y secundaria (28,4 por ciento).

Para los investigadores es necesario informar más a la población sobre este tema y contar con una reglamentación más robusta y adecuada, ya que la mayoría de las personas (54 por ciento) considera que es fácil someterse a un aborto en el país, lo que hace sospechar que se realizan de manera clandestina.

La Encuesta Actualidades 2018 de la Universidad de Costa Rica fue realizada durante el pasado mes de octubre en todo el territorio nacional y tiene un margen de error del 3 puntos porcentuales. EFE