Mayoría de mexicanos ya no confían en nadie

Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, visitó la entidad para presentar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 (Enccívica) iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la cultura política de los mexicanos, no para llamar a los votantes, sino para cobrar conciencia de la participación en la vida pública del país, “pues las personas no solo desconfían de las instituciones y partidos, 7 de cada 10 no confían en los demás”.

Aclaró que la estrategia surge del Instituto Nacional Electoral, pero no es del INE, ni pretende invitar a la votación, llama a involucrarse y tomar conciencia de su participación en la vida pública del país, hacerse cargo para mantener el modelo democrático que se estableció en México.

“El vivir en un contexto de desigualdad profundo, de violencia, falta de oportunidades, falta de acceso a mecanismos de participación pública, va más allá de la representación política, los problemas no se resuelven atacando sus efectos, sino las causas, por ello dentro de la problemática se encuentra la debilidad de la cultura política, desconfianza a las autoridades y los demás, sumado el desapego de las cosas públicas”, expuso.

Señaló que ante ello se plantean 3 ideas: hablar con la verdad, con datos de manera objetiva; luego dialogar, no solo como un ejercicio de emisor receptor, sino con empatía y buscar objetivos comunes con los demás. “La tercera es exigir, primero a las autoridades, luego a nosotros mismos respetando las reglas”.

La Enccívica señala que la transformación cultural no puede venir de un ejercicio vertical, tiene que ser una práctica de la conciencia colectiva del problema que se enfrenta, no es una receta de acciones, se desarrollan 3 ideas como núcleo básico y 8 líneas de acción, donde se involucran ciudadanos, autoridades, académicos, empresarios, sindicatos y todo tipo de instancias de la sociedad.

Dijo que de acuerdo al “Informe País”, que está publicado en línea sobre la calidad de la ciudadanía en México, la región del Norte presenta niveles de vinculación mayores que otras, pero sigue siendo muy bajo, “en el nivel de confianza interpersonal no se supera el 70 por ciento, lo que significa que 7 de cada 10 no confiamos en los demás fuera del núcleo familiar”.

“Eso provoca un gran impacto en la vida pública, la gente no se vincula con la toma de decisiones en la colonia, o en las actividades de la escuela de los hijos, en emprender en términos económicos, o haciendo equipos, porque no hay confianza”, finalizó.