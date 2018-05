Mayoría de personas con lesión medular son menores de 30 años

Guadalajara, 7 May (Notimex).- El médico adscrito al Servicio de Rehabilitación del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, Alfonso Vega Vargas, resaltó que 90 por ciento de las personas con lesión medular son menores de 30 años de edad.

Agregó que los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de lesiones medulares, “es decir, lesiones en la médula espinal cuya secuela es una discapacidad permanente”.

Añadió que en 90 por ciento de los casos se trata de personas menores de 30 años, es decir, los pacientes están en plena etapa de vida productiva y reproductiva, “la mayoría sufrió accidentes automovilísticos siendo soportes de una familia, es un daño de por vida porque la persona pierde el movimiento de las cuatro extremidades y eso no es rehabilitable”.

Indicó que tan sólo en dicho servicio de Rehabilitación se captan y atienden al menos 75 casos nuevos de lesiones medulares, luego de ser recibidos en el área de Traumatología del nosocomio, “donde inicia el trabajo con ellos es al explicarles cuál es su patología y el pronóstico”.

Resaltó que en el Hospital de Especialidades se creó un grupo de apoyo compuesto por especialistas tanto en Rehabilitación como en Trabajo Social y Psicología, que ofrece apoyo integral a quienes tienen una discapacidad por lesiones en la médula espinal.

El especialista señaló que una vez al mes se exponen temas que ayudan a su reintegración social, familiar e incluso laboral, “algunos típicos son: sexualidad, manejo de vejiga e intestino, funcionamiento del sistema nervioso, etc.”

“Les enseñamos a cambiarse de posición para que el paciente no se llene de llagas, para que no se les contracturen las articulaciones y sobre todo a entender que las cosas no se acaban, que se puede seguir adelante como una persona productiva e incluso seguir haciéndose cargo de su familia, con esa idea nació nuestro grupo”, expuso.

Expuso que los pacientes con lesiones medulares presentan algunas complicaciones fisiológicas como infecciones recurrentes de la vejiga y dificultades para defecar, por lo que es de vital importancia que acudan a las sesiones informativas en el nosocomio, que están abiertas al público en general, sea o no derechohabiente.

