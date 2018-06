Meade acusa a Coordinadora de tener secuestraba a la educación

México, 3 Jun (Notimex).- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, acusó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la de la Educación (CNTE) está dejando de enseñar en varios estados y de nuevo realiza plantones en la Ciudad de México.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza instó a los integrantes del magisterio disidente a que se regresen y que dejen de secuestrar la educación del país.

Ante jóvenes en un acto proselitista en Pachuca, Hidalgo, advirtió también que de ganar la elección del 1 de julio, en materia de seguridad en su gobierno “no habrá en México impunidad, ni infracción que se quede sin castigar”, porque “¡México y sus víctimas reclaman justicia y repudian la amnistía!”.

Frente a la delincuencia no puede haber perdón, frente a quien viola la ley lo que tiene que haber son consecuencias. “Que se sepa con toda claridad: no habrá en México impunidad, habrá un compromiso con la seguridad y ese compromiso se va a expresar en que nadie va violar la ley sin que lo podamos investigar y sin que lo vayamos a castigar”, enfatizó.

El abanderado priista explicó que justicia implica también ser firmes en combatir la pobreza y apuntó que todos los años en México 175 mil niños nacen en pobreza extrema, “eso no es compatible con el México que somos, ese no es el México que merecemos”.

Por ello, garantizó que “nos alcanza, y de sobra, para asegurar que cada niña y que cada niño que nazca tenga asegurada la educación, tenga asegurada la salud, tenga dignidad en la vivienda y tenga el compromiso de un piso parejo para que pueda salir adelante”.

Reconoció que México y la pobreza extrema ya no deben ser compatibles. “Tenemos que trabajar todos los niveles de gobierno y todos los sectores hasta que en México no veamos ya pobreza extrema, esa es una corresponsabilidad con todos los que hemos tenido oportunidades, y ese es un empeño al que vale la pena dedicarle una vida”.

El México que merecemos, sostuvo es donde se generen más empleos y mejor pagados, no un país que se cierre al mundo y que se aísle de la modernidad; es un país en donde rescatemos nuestra seguridad, no es un México que dé amnistía a los criminales; una nación que le apuesta a darle la mejor educación a los jóvenes para que puedan llegar hasta donde deseen, no donde la educación se secuestre por intereses políticos.

Según Meade Kuribreña, en Hidalgo se tiene un ejemplo claro de sistemas educativos a nivel de universidad que están secuestrados por intereses políticos, “y a ese secuestro, hoy, aquí, decimos: ¡no!”

“Y no solamente en Hidalgo vemos ese intento de secuestro de la educación superior, lo vemos con la Coordinadora de Andrés Manuel, esa Coordinadora que está dejando de enseñar en varios estados y que vuelve, de nuevo, a hacer plantones en la Ciudad de México”, puntualizó.