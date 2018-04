Meade presenta declaración “7 de 7”; certifica congruencia patrimonial

(Ampliación) México, 5 Abril (Notimex).- José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos Por México, presentó su declaración “7 de 7”, es decir, con cuatro elementos adicionales que incluye una opinión técnica y notario público que certifica su congruencia patrimonial.

“Yo no tengo nada que esconder”, sentenció el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), quien retó a los demás candidatos a certificar la congruencia de su evolución patrimonial de la misma manera y con el mismo rigor.

Emplazó de nueva cuenta a sus contrincantes a debatir sobre el tema, pues no hay pretexto, y refrendó su compromiso con todos los mexicanos de seguir conduciéndose siempre, sin excepción, con total rectitud, transparencia y legalidad, en todo momento dentro del marco de derecho.

“Yo si soy honesto y así será mi gobierno”, reiteró en un mensaje a medios. Meade Kuribreña detalló los cuatro elementos adicionales a su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses que solicita la plataforma “3 de 3” del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), que le permiten acreditar la congruencia de su evolución patrimonial.

El cuarto elemento que agrega a su declaración es la opinión técnica de un contador público certificado que acredita la congruencia de su evolución patrimonial.

“El patrimonio acumulado que se muestra a la fecha de esta opinión tiene, sin duda alguna, congruencia patrimonial, es decir, se compone de los ahorros acumulados y los ingresos percibidos por el declarante y su cónyuge, lo que justifica plenamente las adquisiciones realizadas y el ahorro generado durante el periodo analizado”, se lee en el documento.

El abanderado presidencial indicó que el quinto elemento adicional en su declaración son las consultas a los registros públicos de la propiedad en todos los estados del país, con la finalidad de transparentar que los únicos bienes que poseen son los que declaró.

Además, solicitó otro elemento que acredita que no existen otras fuentes que incrementen su patrimonio, por lo que solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT), un informe integral de su situación y comportamiento fiscal.

Afirmó que la respuesta le permite corroborar que esta activo en el Registro Federal de Contribuyentes desde 25 junio de 1986, en el que también acredita que no está dado de alta como socio o accionista en otro registro federal, que no es representante legal de cualquier ente, que no ha emitido facturas, y que no tiene en este momento algún crédito hipotecario.

Tampoco está reportado como proveedor, no tiene créditos fiscales, no ha recibido dividendos de instituciones financieras y su estatus fiscal es de localizado. Como séptimo elemento, todos los documentos fueron cotejados por un Notario Público que dio fe de la veracidad de la información que sirvió de base para la elaboración del ejercicio presentado.

Los documentos adicionales presentados por el candidato se pueden consultar en la página de Internet

El abanderado de Todos por México explicó que para poder evaluar la conducta de un servidor público se requeriría de los cuatro elementos que presentó y que está en congruencia con su iniciativa para prevenir y castigar la corrupción, que en su oportunidad implicaría pasar de una declaración “3 de 3” a una “7 de 7”.

Este informe no es sólo declarativo sino comprobatorio de la congruencia de los siete elementos que presentó, consultable en línea y a la vista de cualquiera. A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, el aspirante presidencial refrendó su propuesta de que todos los candidatos transparenten su situación patrimonial.

“Todos los candidatos debemos transparentar nuestra situación patrimonial. Con la #7de7 acredito mi modo honesto de vivir, acorde a mis ingresos y esfuerzo profesional #YoSíSoyHonesto”, indicó en la red social, donde también publicó un video.

En el material audiovisual consideró que aunque la declaración “3 de 3” ayuda a conocer si un funcionario se ha conducido con rectitud, “no es suficiente”, por lo que decidió aportar mayores elementos para certificar su situación patrimonial.

