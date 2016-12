Mejora situación laboral de 40 por ciento de profesionistas en México

México, 23 Dic (Notimex).- En México, 40 por ciento de los profesionistas considera que su situación laboral mejoró en 2016, de acuerdo con la última encuesta de OCCMundial, elaborada en noviembre y la primera quincena de diciembre de este año.

La bolsa de trabajo en línea líder en el país precisó que el estudio también mostró que mientras tres de cada 10 profesionistas consideró que se mantuvo igual en lo profesional, otro 30 por ciento mencionó que su situación laboral empeoró este año.

Refirió que el 43 por ciento de las personas que afirmaron que su situación laboral mejoró en 2016 se debió a que obtuvo un mejor trabajo que el que tenían; 32 por ciento porque logró balancear mejor su trabajo con su vida personal.

En tanto, 25 por ciento porque le dieron aumento de sueldo; 22 por ciento porque estaba desempleado y consiguió un empleo; 16 por ciento porque recibió más y mejores prestaciones, y 13 por ciento porque obtuvo una promoción.

Al preguntarles sobre los factores que influyeron para que su situación laboral mejorara, 38 por ciento dijo que fue porque decidió enfocarse en buscar y encontrar una mejor oportunidad laboral.

Mientras que 17 por ciento señaló que por compromiso con su carrera profesional y con su compañía; 16 por ciento por la capacitación le ayudó a adquirir nuevas habilidades; y 15 por ciento por estrategia al establecer y alcanzar metas.

Respecto a quienes afirmaron que su situación laboral empeoró en 2016, cinco de cada 10 señalaron que fue porque se quedaron sin trabajo, 42 por ciento porque no lograron conseguir un empleo; 26 por ciento porque no tuvieron beneficios laborales; 18 por ciento porque ganaron menos de lo que ganaban antes y 14 por ciento porque no tuvieron un contrato fijo.

En relación con los factores que influyeron para que su situación laboral empeorara, 28 por ciento lo atribuye a que fue por la situación económica nacional; 18 por ciento aseguró que porque no hay empleo en el país y 17 por ciento consideró que fue mala suerte.

En tanto, los profesionistas que respondieron que su situación laboral se mantuvo igual a la del año pasado: 53 por ciento se refirió a que aunque buscaron un mejor trabajo no lo encontraron, pero se mantuvieron en el mismo; 45 por ciento a que no tuvo ningún tipo de crecimiento profesional, y 20 por ciento a que no obtuvo aumento salarial.

Subrayaron que los factores que influyeron para que su situación laboral se mantuviera igual, seis de cada 10 de ellos fue porque en la empresa en la que laboran no hay oportunidad de crecimiento.

Sobre los aspectos en materia profesional que los encuestados consideran deben mejorar para 2017, a 48 por ciento le gustaría conseguir un empleo o uno mejor; a 13 por ciento tener un cargo de mayor responsabilidad e igual porcentaje le gustaría estudiar y capacitarse para obtener mejores oportunidades.

La encuesta de OCCMundial se realizó en noviembre y la primera quincena de diciembre a mil profesionistas, 63 por ciento hombres y 37 por ciento mujeres.