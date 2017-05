Melania Trump se fotografía y pinta dibujos con varios niños enfermos en Roma

Ciudad del Vaticano, 24 may (EFE).- Melania Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó hoy el hospital pediátrico romano Bambino Gesù, donde conversó con un grupo de entre 15 y 20 menores ingresados, se hizo fotos con ellos y pintó varios dibujos.

La Primera Dama llegó al hospital poco antes de las 11.00 hora local (09.00 GMT), tras concluir junto al presidente estadounidense la visita al Vaticano, donde saludó al papa Francisco.

En el hospital, Melania visitó la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía Cardíaca y el Departamento de Medicina y Cirugía Pediátrica Cardiológica, se reunió con varios menores enfermos en la ludoteca y después rezó durante unos momentos en la capilla del centro.

A su llegada fue recibida por la presidenta del hospital, Mariella Enoc, y por un niño y una niña, que le hicieron entrega de un ramo de rosas blancas y rosas que agradeció con una caricia en la espalda.

Después entró en el hospital, donde visitó la ludoteca en la que permaneció durante unos 20 minutos con niños de edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.

Los niños la recibieron con dibujos y pancartas de “Welcome” (“Bienvenida”) colgadas en las paredes, un gesto que Melania agradeció con una sonrisa.

“¿Cómo estáis?, ¿Todo bien?”, les preguntó Melania en italiano a los pequeños. “¿Qué estáis haciendo?”, añadió ya en inglés.

Se sentó junto a ellos alrededor de una mesa para pintar una flor y dialogó con ellos en inglés, con ayuda de un traductor.

Terminado el dibujo, se hizo varias fotos individuales con los niños y les llamó para participar en una foto de grupo, en la que les animó a elevar y separar los dedos índice y medio para hacer el signo de la paz.

A los pequeños les regaló algunos puzzles con la imagen de la Casa Blanca y ellos por su parte le entregaron varios dibujos que habían pintado previamente.

Antes de marcharse de la ludoteca, firmó el libro y dejó un mensaje en inglés: “Great visiting you. Stay strong and positive. Much love” (“Gran visita. Sed fuertes y positivos. Mucho amor”), unas palabras que acompañó de una flor y de un corazón.

Finalmente, se dirigió a la capilla del hospital, donde encendió una vela y rezó durante unos minutos en privado.

La visita de Melania al hospital se produjo mientras el presidente estadounidense mantenía encuentros con el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni; y su hija, Ivanka, visitaba la Comunidad católica de Sant’Egidio, en el barrio romano de Trastevere.

Trump llegó a Roma ayer acompañado por su mujer, Melania, su hija, Ivanka, y el marido de esta, Jared Kushner, y partirá hoy con destino a Bruselas a las 13.55 hora local (11.55 GMT).

El Hospital Bambino Gesù fue creado en 1869 como el primer hospital pediátrico en Italia y en 1924 fue donado a la Santa Sede y se convirtió en el Hospital del papa. EFE