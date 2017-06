Mélenchon, imputado por su acusación de fraude contra el banco SG

París, 26 jun (EFE).- El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, fue imputado hoy por sus acusaciones de fraude contra el banco Société Générale (SG), a cuyos dirigentes llamó “mentirosos” por minimizar la relación de la entidad con el escándalo de evasión fiscal conocido como los Papeles de Panamá.

No obstante, la imputación, decidida por el Tribunal Correccional de París, se aplica de manera automática en casos de difamación, por lo que no significa que el juez haya estimado que el político haya obligatoriamente cometido un delito.

A las puertas del tribunal, Mélenchon reafirmó sus acusaciones ante los periodistas.

“En el fondo es él (presidente de SG) quien me difama. Me trata de difamador y yo no difamo a nadie. Yo digo la verdad. El proceso seguirá adelante”, señaló a los medios el diputado por el partido de La Francia Insumisa.

SG, uno de los principales bancos de Francia, denunció al político a raíz de unas declaraciones realizadas por éste en abril de 2016, cuando se supo que la entidad había abierto 979 empresas en paraísos fiscales con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.

“Société Générale debe estar bajo tutela (estatal), pues la ley lo permite. Sus dirigentes son unos mentirosos, han engañado a los franceses, mentido a los parlamentarios y al fisco. Tienen que ser severamente castigados”, dijo entonces Mélenchon.

El banco, sin embargo, aclaró en esa fecha que solo una decena de esas sociedades estaban todavía en funcionamiento y que todas ellas eran “totalmente” transparentes.

El líder de la Francia Insumisa reconoció hoy ante el juez sus acusaciones y aclaró además que no hará uso de su inmunidad como parlamentario para evitar un juicio.

“Lo que quiere la banca, es atemorizar. Y yo no me callaré, ni esta vez, ni ninguna otra”, señaló. EFE