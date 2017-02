Meliá Cancún pagará multa de 24.038 dólares por falta de permiso ambiental

México, 31 ene (EFEMEX).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México impuso una multa de 500.499 pesos (24.015 dólares) al Hotel Me by Meliá Cancún por la construcción de dos nuevos edificios como parte de su proyecto de remodelación, los cuales no contaban autorización en materia de impacto ambiental.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no entregó al hotel la autorización en materia de impacto ambiental a las nuevas obras identificadas como “Edificio 1” y “Edificio 2” del citado proyecto, informó hoy la Profepa en un comunicado.

Señaló que en dicha área remodelada existían antes piscinas y restaurantes del propio hotel, obras anteriores a la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Meliá presentó a la Propepa la licencia que autorizaban la construcción de un hotel gran turismo del 26 de agosto de 1987 al 26 de febrero de 1989, emitida por el Ayuntamiento de Benito Juárez (Quintana Roo), así como la autorización para la demolición y remodelación de diversas instalaciones, emitida el 16 de agosto de 2016.

A partir del análisis del estudio técnico de daños se determinó que los trabajos de demolición y construcción de los edificios mencionados “no generaron un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro alguno a los recursos naturales”.

Con base en todo ello, el 27 de enero de 2017 la Propepa impuso como penalización una multa por 500.498,70 pesos y la obtención de la autorización de impacto ambiental o, en su caso, la exención correspondiente en relación con los Edificios 1 y 2.

Por otro lado y a fin de garantizar la protección de la tortuga marina, se ordenó la ejecución de un Programa Integral de Manejo, Protección y Conservación de esa especie, a implementarse en el frente de playa del Hotel Me by Meliá Cancún. EFEMEX