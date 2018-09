Menores resguardados en DIF no están en prisión

Sobre los 2 casos de menores resguardados por DIF Estatal y que se han salido sin autorización, el procurador de Niñas, Niños y Adolescentes, José Vidal Silerio, manifestó que quienes se encuentran tanto en Casa Hogar, como las jovencitas de Mi Casa, no están en prisión, sino en resguardo, por lo que se les trata de brindar un ambiente lo más parecido a un hogar.

El primer caso de un menor que se escapó de Casa Hogar fue apenas el pasado 11 de septiembre, y aunque se le encontró en pocas horas cerca de las instalaciones y en buen estado, es una situación poco usual.

Sobre ese pequeño se informó que ya se encuentra con su familia, fue entregado el día 15 de septiembre. Una señora fue quien dio aviso a la policía.

El pasado 22 de septiembre se presentó una nueva fuga, pero esta vez de una jovencita de 16 años que se encontraba resguardada pero en el área para adolescentes “Mi Casa”, donde se encuentran personas de 12 a 16 años, por lo que fue activada la Alerta Amber.

Detalló que la menor ingresó para situación de resguardo el 21 de septiembre, con un oficio donde se informaba que había una carpeta de investigación de octubre del 2017 por el delito de estupro, y era proveniente de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, pero ella no podía estar tras las rejas.

Al no estar privada de su libertad se le dio la atención que se le brinda a todas las jovencitas, en cuanto a comida y resguardo, además de que se le harían los estudios necesarios para conocer su situación familiar. La menor decidió egresar del lugar la tarde del 22 de septiembre y se brincó una barda de más de 3 metros de altura.

Personal de Mi Casa siguió a la menor, pero no la alcanzaron, determinó que no bajaron primero a la menor para no provocarle algún daño. Aunque no pueden asegurar, indican que la joven pudo tomar un taxi por lo que la perdieron de vista, para iniciar el protocolo de búsqueda en coordinación con las autoridades correspondientes.

Señaló que se le da protección a los menores resguardados, con todos los servicios, más parecido a un hogar, y no con los estándares de seguridad que se cuenta en los centros de reclusión. Dijo que la barda es más bien para el cuidado de los niños, y que no pueda entrar alguien de la calle para provocar un daño.