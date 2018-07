Menotti dice tener ganas de agarrar un arma y matar a los de AFA, según audio

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- El entrenador campeón mundial con Argentina en 1978, César Luis Menotti, aseguró, según una grabación filtrada en diversos medios, que le dieron “ganas de agarrar” un arma y matar a las autoridades de la AFA cuando se enteró de que quieren tener una sede para reclutar jugadores en Marbella (España).

“Hoy cuando me levanté y vi que la AFA había comprado un predio en Marbella, no, no, dije ¡bueno! los clubes no tienen agua (…) y estos compran para buscar a los (Leo) Messi en Marbella”, dice Menotti en una nota de voz divulgada este jueves en la prensa local argentina.

El pasado martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó de que su presidente, Claudio Tapia, visitó el Marbella Football Center para intentar establecer en esa ciudad del sur de España -uno de los destinos preferidos por el turismo de lujo- una sede cuya principal función sería el “asesoramiento” y “entrenamiento” de promesas albicelestes que viven en Europa.

“Ya me dio ganas de agarrar un revólver y matarlos, porque son… nadie dice cuánto salió y lo ponen como… nadie lo menciona. ¿Pero por qué no le dan la plata a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita. ¡No comprar en Marbella una mansión con un campo de entrenamiento!. No se puede creer, no se puede creer esto”, se escucha en el audio supuestamente grabado por Menotti.

La situación actual de la AFA está marcada por la salida de Jorge Sampaoli como seleccionador -sin sustituto por el momento- tras la eliminación de la Albiceleste en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante el campeón, Francia, que se impuso por 4-3.

“Pero, ¿cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá? No, es terrible esto, la verdad que me da vergüenza, me da ganas de irme a la mierda, te juro, de irme a vivir a Uruguay. Esto no se puede aguantar”, continúa el exseleccionador en ese audio.

“Gastaron una fortuna en un predio en Marbella, ¿pero en Marbella qué? Así y todo el entrenador de la selección puede armar una selección europea… y todos los que están acá que se jodan, ¿viste? (…) Cuando vi eso en el diario de hoy, ya me empecé a sentir mucho peor, ya me dolía la garganta”, subraya. EFE