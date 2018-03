Mesa técnica para diálogo en Honduras avanza en tema de derechos humanos

Tegucigalpa, 14 mar (EFE).- La mesa técnica que busca un diálogo en Honduras, ante la crisis política y social derivada de un presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, avanzó hoy en el tema sobre violaciones a derechos humanos registradas después de los comicios.

Así lo dijo a periodistas el coordinador residente de la Oficina de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, quien señaló que hoy también se acordó crear una comisión para que “acompañe y ayude a verificar los avances que están haciendo los órganos del Estado que están investigando la violencia que hubo”.

Agregó que “no se va a sustituir el rol del Estado”, ni la responsabilidad que tiene, porque es el que cuenta con un Ministerio Público, jueces y el Poder Judicial.

“Aquellos que traspasaron la línea y abusaron en el sistema de los derechos humanos, necesitan y van a tener un castigo”, enfatizó Garafulic sobre los casos de violencia durante algunas manifestaciones, en las que según las Naciones Unidas hubo una veintena de muertos.

En la segunda reunión de la mesa técnica, que se instaló el lunes, participaron representantes del Gobierno que preside Juan Orlando Hernández; de los partidos Nacional, en el poder; Liberal, y de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo líder es su excandidato presidencial, Salvador Nasralla.

De los convocados, no compareció nadie del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general, lo mismo que de la Alianza de Oposición, es el expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien hasta ahora ha dicho que no participará en el proceso en busca del diálogo porque no se sentará a negociar con Hernández.

Garafulic dijo que en la reunión también “se habló en detalle de cómo han sido las manifestaciones” y que “ninguno de los que estuvo presente cree que sea positivo en el minuto en que se transformaron en violentas”.

“Por lo tanto, la solución a eso es también buscar fortalecer, mejorar los protocolos con los que las policías enfrentan las manifestaciones”, recalcó.

Añadió que los asistentes convinieron en celebrar una tercera reunión el domingo a partir de las 10.00 hora local (16.00 GMT) para continuar en la negociación y que hasta ahora el diálogo no ha iniciado, sino que ha habido “medidas de confianza”.

Sobre los mediadores, todos internacionales que han sugerido algunos sectores, entre ellos los expresidentes Ernesto Zedillo, de México; Michelle Bachelet, de Chile, y Felipe González, de España, señaló que todos los nombres que circula “pasaron a un segundo plano”.

Los participantes coincidieron en que cualquier personalidad que llegue a ser mediador, “tiene que saber qué es lo que se le va a pedir” y “qué atribuciones, qué potestad se le va a dar”, al margen de que sea “más de izquierda” o “más de derecha”, dijo el representante de la ONU, coordinador de la mesa técnica.

Señaló además que “la gran personalidad a la que se invite” también preguntará “a qué me están invitando, qué atribuciones me están dando para poder ayudar”.

“Entonces, la tarea, el trabajo que vamos a darnos, es definir bien un código, un reglamento para invitar a ese mediador y que él sepa bien a qué lo están invitando y cómo puede ayudar”, enfatizó.

Nasralla no reconoce al presidente Hernández, reelegido el 26 de noviembre, aduciendo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo un “fraude” para que siguiera en el poder de manera ilegal.

El excandidato de la Alianza de Oposición asegura además que él fue quien ganó las elecciones de noviembre y, en protesta contra el fraude, el 29 de noviembre hizo un llamamiento a sus seguidores a manifestarse en las calles y a la desobediencia civil, hasta que Hernández “salga del poder”. EFE