Meseros conserva la hegemonía del Carita medina

Con marcador de 12-7 venció a la Prensa Duran y se proclama bicampeón de este circuito de Slow Pitch

Se llevó a cabo el segundo juego de la serie final por la corona de la Liga de Slow Pitch del Carita medina, donde los Meseros lograron la ganancia con score final de 18 carreras a 4 y de esta forma se proclamaron bicampeones de este circuito de la pelota lenta.

Sixto Pineda fue el ganador en la lomita, mientras que el descalabro se le cargó a Cesar Cardoza. En los batazos destacaron elementos como Cesar Márquez y Alberto González, ambos se despacharon con sendos cuadrangulares en favor de los Meseros, señalando que Cesar lo hizo en dos ocasiones. Por los comunicadores destacó en este rubro el pelotero Erick Parra.

De este modo llegó a su fin el Torneo Luis “Guichi” González, con el bicampeonato de los Meseros, quienes destrozaron a Prensa-Durán, quienes ni las manos metieron, pues en el primer duelo de la serie, el cual se llevó a cabo el lunes 2 de julio, la pizarra finalizó con 12-7 en favor los Meseros, lo que presagiaba un desenlace totalmente disparejo y así fue.

De modo que los Meseros llegaron al segundo duelo a terminar el trabajo que comenzaron y su objetivo lo cumplieron sin mayores contratiempos. Al finalizar las siete entradas reglamentarias del duelo ganaron al son de 18-4.

El duelo comenzó con los periodistas al bat, quienes no pudieron anotar, a pesar de que dejaron a dos hombres en base. En tanto que los Meseros aprovecharon la situación para irse al frente con una carrera y poner números a la casa.

En la segunda oportunidad que tuvieron los periodistas pusieron más peligro, pero la casa se quedó llena y no pudieron anotar, ya que los bateadores de la Prensa-Durán no pudieron conectar el hit productor. De lo contrario, los Meseros atacaron con fuerza y consiguieron cuatro anotaciones para mover la pizarra a 4-1.

La prensa parecía que despertaría en la parte alta de la tercera entrada al anotar tres carreras y poner el juego en un emociónate 5-3.

Sin embargo, los lanzamientos de César Cardoza no fueron los acostumbrados y en la parte baja del cuarto rollo Meseros metió dos carreras más para el 7-3, lo que significó la baja de motivación periodística.

El inning de pesadilla para Prensa fue el sexto, ya que Meseros logró un rally de nueve carreras, este significó un golpe letal del cual los comunicadores ya no se levantarían, si bien lograron acortar distancia, so no fue suficiente para impedir la caída.

Ahora la Liga de Slow Pitch del Carita Medina tiene una nueva hegemonía en la figura de los Meseros, quienes parecen tenerlo todo para conformar una dinastía que logre aún más títulos.