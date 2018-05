Messi ya acaricia su quinta Bota de Oro

Madrid, 13 may (EFE).- Lionel Messi (Barcelona), pese a no haber jugado ante el Levante, en la penúltima jornada de la LaLiga Endesa, ya acaricia la que sería su quinta Bota de Oro (máximo realizador de ligas europeas) al tener una ventaja de dos goles sobre su inmediato perseguidor, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), cuando ya ha concluido la Premier. Además, a Messi, que a falta de una jornada para el fin de la liga española suma 34 goles, para un total de 68 puntos (dos por cada tanto), parece casi imposible que le puedan superar el italiano Ciro Immobile (Lazio), con 29 tantos (58 puntos), y el argentino Mauro Icardi (Inter de Milán) y el uruguayo Edinson Cavani (PSG), ambos con 28 tantos (56 ptos.), a cuyos campeonatos les resta también un partido para el cierre. Y es que Immobile, que está actualmente lesionado, precisaría de cinco tantos para igualarle; mientras que Icardi y Cavani necesitarían seis. Y eso, siempre y cuando, Messi quedase "a seco". Messi ya conquistó la Bota de Oro en las campañas 2009/10 (34 goles, 68 puntos), 2011/12 (50g., 100p.), 2012/13 (46g.,92p.) y 2016/17 (37g, 74p.). A dos goles, y cuatro puntos, de Messi está en la segunda posición el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), autor este domingo de un tanto en una Premier que ya ha puesto el cierre de temporada. Cabe recordar que, en la peculiar clasificación de la Bota de Oro, se valoran con dos puntos los goles marcados en las ligas alemana, española, inglesa, italiana y francesa. Tienen el valor de 1,5 puntos los que se marcan en los campeonatos de Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Croacia, Escocia, Grecia, Holanda, Israel, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. En el resto se les concede un solo punto. Esto hace que el brasileño Jonas Gonçalves, autor del gol del triunfo este domingo del Benfica sobre el Moreirense, esté en la octava posición de la clasificación de la Bota de Oro, pese a llevar los mismos goles que Messi: 34, pero solo 51 puntos. Tras Messi y Salah, figura el inglés Harry Kane, autor este domingo de dos goles en el triunfo del Tottenham sobre el Leicester (5-4), lo que le dan un total de 30 tantos, y 60 puntos. Le siguen el italiano Ciro Immobile (Lazio) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), con 29 goles (58 puntos). Al transalpino, que no jugó por lesión este fin de semana, le resta aún una jornada en su campeonato; mientras que el varsoviano no marcó en la que ha sido la última jornada en la Bundesliga. La clasificación actual de la "Bota de Oro 2017-18", es la siguiente: . Jugador Goles Puntos .------------------------------------ ----- ------ .1. Leo Messi (ARG/Barcelona) 34 68 .2. Mohamed Salah (EGI/Liverpool) 32 64 .3. Harry Kane (ING/Tottenham) 30 60 .4. Ciro Immobile (ITA/Lazio) 29 58 .+. Robert Lewandowski (POL/B. Múnich) 29 58 .6. Mauro Icardi (ARG/Inter Milán) 28 56 .+. Edinson Cavani (URU/PSG) 28 56 .8. Jonas Gonçalves (BRA/Benfica) 34 51 .9. Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) 25 50 .+. Luis Suárez (URU/Barcelona) 25 50 EFE