Mexicano que demandó a Arpaio tramitará visa como víctima de violencia

Phoenix (AZ), 17 ene (EFEMEX).- El mexicano Manuel de Jesús Ortega Melendres, quien desafió a Joe Arpaio al interponer hace una década la primera demanda por discriminación racial contra el ahora exalguacil del condado de Maricopa (Arizona), gestionará una visa para víctimas de la violencia.

Ortega Melendres contó a Efe que después de la “detención ilegal” a cargo de oficiales de Arpaio, su vida no volvió a ser igual, ya que sufrió “delirio de persecución y vivía nervioso”.

Señaló que basado en los daños psicológicos y físicos tramitará una visa “U” para inmigrantes que sufren violencia en Estados Unidos.

“A raíz de esa situación me volví inseguro y temeroso. Si venía a Estados Unidos siempre tenía miedo, cuando veía una patrulla me escondía. Hasta en México sentía miedo, siempre pensando que un país tan poderoso podía mandar traer por mí”, relató a Efe el profesor.

Recordó que en 2007 fue detenido en Cave Creek (Arizona) a pesar de tener permiso de estancia legal en Estados Unidos, situación que denunció y ganó en las cortes, propiciando una serie de procesos legales contra Arpaio que llevaron a su derrota en la reelección en noviembre pasado después de 24 años en el cargo.

“Debemos de parar con los abusos, yo nunca conocí a Arpaio, pero de pronto empezó a formar parte de mi vida, comencé a vivir con temor, fui intimidado por sus agentes, sus abogados, hasta mi familia sentía miedo de él”, detalló.

Con la ayuda de José Guzmán, presidente de la organización Padres de Hijos de Víctimas del Crimen, con sede en Phoenix (Arizona), el mexicano buscará ampararse en la visa “U” como víctima de oficiales de Estados Unidos.

“Yo ni siquiera sabía que podía tener derecho a esta visa, me acabo de enterar, y me pregunté, por qué no hacerlo, después de todo lo que viví. Además, a pesar de todo lo que me sucedió, siempre me ha gustado Estados Unidos para vivir”, concluyó. EFEMEX