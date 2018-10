México acumula ocho medallas en Juegos Olímpicos de la Juventud

Buenos Aires, 12 Oct (Notimex).- Deportistas mexicanos ya obtuvieron tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que comenzaron el sábado pasado y culminará la próxima semana.

La cosecha de medallas aún puede ser más numerosa, ya que la intención de la delegación nacional es superar las 14 preseas obtenidas en los Juegos Olímpicos de Nanjin (China) de 2014.

Una de las estrellas hasta ahora ha sido la esgrimista Natalia Botello, quien obtuvo medalla de plata en la categoría individual y de bronce en equipo mixto que integró con los estadounidenses Robert Vidovsky, Kenji Bravo, May Tieu, Isaac Herbst y Emily Vermuele.

“Me voy contenta a pesar de no haber conseguido la medalla que queríamos (de oro) estoy viviendo una competencia que no volveré a vivir en la vida y me voy con una muy buena experiencia”, dijo Botello.

La pesista Yéssica Yadira Hernández Vieyra, de 16 años y oriunda de Guanajuato, hizo historia al lograr medalla de oro dentro de la división de 48 kilos. “Me siento muy feliz de subirme al podio, es un sueño hecho realidad, no puedo expresar en palabras lo que siento, es una mezcla de sensaciones y emociones inexplicables”, dijo la mexicana al recibir su ansiada presea.

Entre lágrimas, confesó que “me sentí muy motivada por todo el público que alentaba. Eso también me ayudó a despertarme y comenzar en el envión con toda la potencia para lograr la medalla”.

Nicole Meyer, en tanto, integró el equipo mixto de Norteamérica, que ganó la medalla de Oro en salto de ecuestres junto con sus compañeros: el haitiano Philippe Coles, la panameña Marissa Thompson, el hondureño Pedro Espinosa y la estadunidense Mattie Hatcher.

“Todos montaron increíble, se siente padrísimo estar en una olimpiada con los mejores jinetes del mundo, creo que lo más complicado fue soportar la presión, por lo mismo que es una prueba en conjunto”, explicó.

El yucateco Mauricio Canul Facundo, por su parte, obtuvo medalla de bronce en halterofilia, mientras que la taekwondoín bajacaliforniana Leslie Xcaret Soltero se quedó también con un bronce en la división de menos de 63 kilogramos.

A la cosecha también se suma Edson Ramírez, quien ganó plata en tiro deportivo en la prueba de rifle de aire 10 metros, al participar en equipo mixto con la rusa Anastasiia Dereviagina. La judoca Itzel Pecha, en tanto, logró la tercera presea de oro para México, en la prueba equipo mixto con el conjunto denominado Beijing.