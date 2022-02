México apuesta por una resolución “pacífica” de la crisis de Ucrania

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- El Gobierno mexicano apostó este martes por un “proceso pacífico” que permita resolver las tensiones crecientes entre Ucrania y Rusia, según señaló el canciller Marcelo Ebrard.

“En síntesis o en esencia, respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas (António Guterres) en favor de un proceso pacífico que permita resolver este conflicto. Es decir, que apostemos por la diplomacia”, dijo Ebrard durante un acto sobre la presentación de mejoras a los servicios consulares en América del Norte.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agregó que se debe respetar “la integridad” de Ucrania y establecer “los procesos políticos correspondientes” con tal de evitar que “escale” el “conflicto”.

Agregó que no se tiene previsto evacuar la Embajada de México en Ucrania o sus funcionarios. “Respecto a la embajada no tomaríamos ninguna decisión salvo que estuviera en grave peligro. (…) Hoy no es la situación”, dijo, tras indicar que se está atendiendo a las 96 familias con miembros de origen mexicano que se tienen registradas en ese país.

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA ONU

Las palabras de Ebrard refuerzan el mensaje dado por México en el reciente Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

México refrendó este lunes, durante la sesión urgente del Consejo de Seguridad, su compromiso con Ucrania y con el respeto a la soberanía ante la situación de máxima tensión entre el país y Rusia.

“México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, detalló durante la sesión la representante permanente alterna de México ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Alicia Buenrostro.

LA COMPLEJA CRISIS

A finales de enero, la Armada rusa anunció ejercicios a gran escala en todo el territorio nacional con la participación de más de 140 buques y casi 10.000 soldados y días después el Gobierno de Estados Unidos prometió una respuesta severa ante cualquier incursión rusa -que ya se anexionó la península de Crimea en 2014- en Ucrania.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia este lunes para estudiar la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, todo ello en medio de rumores de una inminente invasión.

Ucrania fue la primera que solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad, una petición a la que luego se sumó Francia, que cuenta con asiento permanente en el Consejo y ha mostrado hasta ahora una sólida alianza con Estados Unidos en el manejo de esta crisis.

Rusia preside el Consejo en febrero y en el seno del Consejo los países aliados de Estados Unidos (principalmente Reino Unido, Francia, Irlanda, Suecia y Albania) no han logrado hasta ahora sumar el apoyo de otros países no europeos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó este lunes a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunciara que reconoce su independencia de Ucrania.

Además, se anunciaron para este martes nuevas sanciones económicas y Alemania decidió el bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que transporta gas desde Rusia a ese país. EFE