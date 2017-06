México desaprovecha 60 por ciento de sus zonas de ecoturismo

Guadalajara, 10 Jun (Notimex).- Alrededor de 60 por ciento de las áreas donde se podría realizar ecoturismo se ven desaprovechadas económica, turística y ecológicamente en el país, afirmó la profesora del Área de Biología de la UAG, Daniela Coria O’ Henry.

Durante su conferencia “Ecoturismo sustentable, conservación para la biodiversidad”, la catedrática de la Universidad Autónomade Guadalajara (UAG) resaltó la importancia de conocer qué es el ecoturismo, dónde se puede realizar y cuál es el impacto ambiental al desarrollarlo.

“Estas zonas tienen su relevancia ya que se usan para investigación y preservación de la flora y fauna de la región, no sólo para diversión”. Sin embargo, las oportunidades tanto académicas, económicas, sociales como turísticas de estas zonas no se aprovechan adecuadamente.

Admitió que no se desarrollan porque no hay presupuesto, pero además porque la sociedad no toma conciencia y los turistas están acostumbrados a viajar a hoteles y ciudades, y dejan de lado lo que la naturaleza, deportes extremos y otras actividades, podría ofrecer.

Coria O’ Henry explicó que pocos proyectos ecoturísticos se desarrollan al cien por ciento y, de desarrollarse, podrían tener un impacto positivo en la ecología, educación y economía de las zonas donde se encuentran.

“Esto no significa un elemento negativo, de hecho, al no haber quien lo haga, existe oportunidad para crear un negocio sustentable; los fondos para proponer este tipo de empresas se pierden porque la gente no sabe que existen”, apuntó.

Agregó que también se debe a la falta de promoción de todo tipo de ecoturismo, “desde reservas naturales hasta las étnicas (donde se desarrolla la vida de diferentes etnias y ofrecen sus productos, entre otros elementos, a los turistas como la Ruta del Chepe en la Sierra Tarahumara)”, detalló.

Con respecto a Jalisco, la profesora manifestó que el estado tiene muchas áreas para el ecoturismo que asimismo se desaprovechan, por ejemplo, la Laguna de Cajititlán y la Reserva de Manantlán.