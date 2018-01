México desarrolla el campo de la sobredotación infantil

Las niñas superdotadas son menos detectadas Por Iván Santiago Marcelo

México, 9 Ene (Notimex).- El Centro de Atención al Talento (Cedat) estima que en México hay cerca de un millón de niños sobredotados intelectualmente, sin embargo, sus capacidades son desaprovechadas por falta de un diagnóstico oportuno y adecuado.

Dafne Almazán, la psicóloga más joven del mundo, señaló que la inteligencia de las niñas es la más desperdiciada en nuestro país, pues de cada 10 infantes sobredotados que se detectan, sólo dos son mujeres.

“Yo me quiero dedicar más hacia la parte de género, ya que a las niñas superdotadas no se les detecta tanto como a los niños (…) Eso no significa que no existan las mujeres, sino que es más difícil detectarlas, ya que ellas se adaptan, mientras que los niños se vuelven un problema porque son imperativos”, indicó a Notimex.

Cuando se abrió la sede Ciudad Satélite del Cedat en el Estado de México, la joven que, a finales del año pasado, a los 16 años de edad obtuvo el grado de maestría en Educación, empezó su campaña para que las niñas superdotadas puedan ser detectadas a los cinco años de edad.

Y es que la mayoría de los niños sobredotados se pierden por la falta de un diagnóstico, pues según investigaciones del Cedat, el 93 por ciento de los superdotados son mal diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Dafne, quien concluyó sus estudios de educación media superior a los 10 años de edad y se graduó como psicóloga a los 13, pidió a los padres de niños con estas características, a ver la sobredotación intelectual como una oportunidad para alcanzar un futuro mejor y no como un problema.

De acuerdo con el Cedat, dos de cada tres niños diagnosticados con TDAH serán sobredotados, por lo que es necesario llevar a cabo un diagnóstico correcto que evite el desperdicio del potencial del niño y evitar que sufra discriminación.

Y este diagnóstico lo debe realizar una institución confiable que se dedique de una manera profesional a la atención de este sector, porque, señala Dafne, ellos pueden aportan sus conocimientos en áreas como química o matemáticas y gracias a que en México hay oportunidades para ellos, van a querer hacer cosas por la sociedad.

En el país hay avances en este tema, reconoció Dafne, pues en 2010 no se escuchaba de esto y ahora cuando se habla de superdotados ya se tiene más idea de lo que son y esto lleva a que pueda haber reformas o leyes que los apoyen.

Sin embargo, hoy en día se tiene que concientizar a la sociedad de que existe esta población y que tienen necesidades y no por ser superdotados son autodidactas, “que es un estereotipo que se tiene; ellos necesitan una atención diferenciada por sus capacidades y ellos pueden ser una gran oportunidad para México”.

La psicóloga más joven del mundo dijo que la discriminación hacia estos niños ha disminuido gracias a que se pueden detectar a tiempo, lo que permite que lleven una mejor calidad de vida.

“Se atiende desde los dos años, estos niños ya no tiene que pasar por el sistema escolarizado donde se les rechaza por ser diferentes (…) Yo creo que sí hay un cambio porque pueden ser felices en un ambiente distinto y los que ya sufrieron tiene la oportunidad para ser felices”, comentó.

Por su parte, Andrew Almazán, director del Departamento de Psicología del Cedat, coincidió que el campo de la sobredotación en México está en desarrollo, ya que hay avances desde 2010, cuando había menos de 50 casos detectados, y ahora se tienen más de siete mil.

“Hoy hay alternativas de educación, donde pueden ir a clases con otros niños sobredorados; hay mucho por hacer, pero esto es ir también rompiendo estereotipos de que un si un niño tiene siete años de edad y ya puede aprender cálculo diferencial hay que dejarlo”.

Resaltó a Notimex que hay un avance, pero todavía queda mucho por hacer, empezando porque la gente conozca qué es la sobredotación intelectual.

