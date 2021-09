México dice adiós al sueño mundialista empujado por Turquia

En tres sets el cuadro azteca perdió ante el seleccionado de Turquía

Queda México fuera de la pelea por la corona. El seleccionado mexicano perdió ante Turquía en tres sets con cartones de 25-17, 25-13 y 25-17, en partido que corresponde a la fase de octavos de final del Mundial de Voleibol de Sala Durango U-18 y se desarrolló en el Centro de Exposiciones de la Fenadu.

Una vez más se registró un lleno con buen ambiente en el recinto ya señalado, pero este no prosperó, ya que la selección turca lo apagó con su soberbia actuación, demostrando que su buen paso en la etapa no fue casualidad y ante México exhibieron un enorme poderío tanto en defensa como en ataque, principalmente en la figura de la número 10, Dilay Ozdemir, quien no solo colaboró con buenas colocaciones y férreos bloqueos, sino que se convirtió en la voz de mando que guió a sus compañeras.

Por México Aime Margarita Topete fue de lo más destacado al anotar 10 puntos, esto a base de buenos remates, algunos con enorme potencia y otros más con inteligencia para evadir el bloqueo turco.

En más actividad de la ronda de octavos de final, Rusia derrotó en 3 sets a Puerto Rico con score de 25-12, 25-11 y 25-13.

Polonia se clasificó a cuartos al vencer 3-0 a República Dominicana al son de 25-19, 25-11 y 25-16.

En el resto de la jornada, Brasil sufrió pero avanzó tras doblegar a Tailandia 3-1; también en cuatro sets Serbia le hizo la faena a Perú; Italia lo resolvió 3-0 ante Canadá y en lo que fue el partido más cerrado Rumania venció 3-2 a Eslovaquia.

Comentar que el partido entre Argentina y Estados Unidos sigue en desarrollo.

