México en retroceso por eliminación de fideicomisos

La regidora Claudia Hernández Espino señaló que la eliminación de los 109 fideicomisos es un gran retroceso para México, pues si el Presidente de la República cree que no eran transparentados, la eliminación evidencia que ahora sí ya no serán comprobables al indicar que este recurso, al no tener un rubro específico, quedará a discrecionalidad de una sola persona, por lo que hizo un llamado para reflexionar sobre lo que sucede en el país.

“Es un grave retroceso para el país el argumento que da el Presidente López Obrador para desaparecer estos más de 100 fideicomisos, de la supuesta falta de transparencia, por lo que hay que decirle a la gente que con esto que se aprobó y se consolida con el voto de los senadores, queda aún más a discreción porque todo ese recurso se canaliza a la Secretaría de Hacienda y ahora sí que queda a la libre disposición de quien manda en el país”, expuso.

“El tema si realmente era la falta de transparencia en el manejo, no era esa la alternativa, por el contrario, se pudieron establecer distintos mecanismos pero con reglas de operación claros, estos fideicomisos tenían reglas de operación muy claras e iban destinados a rubros muy específicos, ahora de la manera en que quedó aprobado todo este recurso, por cantidades millonarias, queda a la discrecionalidad de una sola persona”, agregó la regidora.

Comentó que no hay esperanza de que los recursos se puedan incrementar para el siguiente año, ya que el Gobierno Federal se ha caracterizado por la opacidad en el tema de recursos.

Por lo que la regidora hizo un llamado para que los legisladores federales hagan su trabajo y no afecten con decisiones como estas el crecimiento y desarrollo de Durango, finalizó asegurando que es triste ver cómo México sigue avanzando para atrás.

