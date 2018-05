México está enfermo de corrupción, violencia y mentira, según exrector UNAM

Jesús García Becerril

Madrid, 22 may (EFE).- México es un país enfermo de corrupción, violencia, impunidad y mentira, según el exrector de la Universidad Autónoma de México (UNAM) Juan Ramón de la Fuente, quien confía en que la sociedad pase de “pasiva a proactiva” para empezar a sanar.

De la Fuente está en España para promocionar su libro “La sociedad dolida. El malestar ciudadano”, que en la tarde de este martes se presenta en la Casa de América de Madrid.

En la obra hace un retrato de los males que aquejan a México, desde la guerra contra el narcotráfico a los desaparecidos, pasando por enfermedades como la obesidad y la diabetes y el efecto de las políticas de Donald Trump.

No obstante, la violencia, la corrupción, la impunidad y la mentira son los principales “dolores” de México, agudizados a su juicio con la presidencia de Enrique Peña Nieto, a punto de acabar, ya que el 1 de julio habrá elecciones presidenciales.

De la Fuente fue secretario (ministro) de Salud en 1994, con el presidente Ernesto Zedillo y hace unos años aceptó la posibilidad de ser responsable de Educación si Andrés López Obrador ganaba – en 2012 – las elecciones en las que finalmente fue derrotado por Peña Nieto.

Por eso la política no le es ajena, hasta el punto de que él mismo se planteó la opción de ser candidato independiente a las presidenciales de este julio, pero renunció porque “no había equidad”.

“Los mismos partidos que aprobaron la posibilidad de favorecer candidaturas independientes luego hicieron truco cuando aprobaron reglas para que el suelo no fuera parejo”, añade en una entrevista concedida a EFE.

El exrector de la UNAM (1999-2007) no renuncia a la política: “Veremos quién gana (el 1 de julio) y qué opciones se presentan”, pero subraya que se puede hacer política desde la sociedad, sin necesidad de pertenecer a un partido.

Por sociedad entiende a empresarios, docentes, universitarios y otros sectores que, en México, no suelen dialogar unos con otros, se lamenta De la Fuente (Ciudad de México, 1951).

Juan Ramón de la Fuente, que es psiquiatra, ha escrito numerosos libros y estudios y es experto en cuestiones como el uso de opioides contra el dolor severo y el cannabis de uso terapéutico.

De las drogas afirma que la lucha contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón y Peña Nieto es “una guerra que estamos perdiendo. No controlamos la producción, el tráfico ni el consumo”.

Por eso aboga por un nuevo marco regulatorio, consciente de que se criminaliza al consumidor: “En las cárceles de México hay unos 130.000 jóvenes por posesión de droga, no por producción”.

“Soy médico y puedo decir que consumir droga no está bien pero ¿qué criterio se ha usado para definir qué es legal o no?. Desde luego no el de la salud”, porque a su juicio el alcohol y el tabaco generan más daño y más adicción.

En su libro, que cuenta con el prólogo de Elena Poniatowska, De la Fuente escribe una cuarentena de artículos sobre otros tantos temas en los que – confiesa – pretende hacer un análisis de las dolencias sociales.

El populismo, el nacionalismo, la psicología de Trump, la aceptación de la diferencia, la salud mental, el cambio climático y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son algunos de esos temas de “La sociedad dolida”. EFE