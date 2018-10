México niega que policía matara a hondureño en la frontera con Guatemala

México, 28 oct (EFE).- El Gobierno de México dijo que la Policía Federal no iba armada en el choque con migrantes centroamericanos hoy en la frontera con Guatemala, por lo que no sería la causante de la muerte de un hondureño, tal y como denunciaron bomberos voluntarios.

“La Policía Federal, como atestiguan visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos no gubernamentales presentes no portaba arma alguna, ni siquiera balas de plástico, que son consideradas no letales”, dijo medios el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete, a medios.

Según los bomberos voluntarios de Guatemala, un hondureño murió hoy por impacto de una bala de goma y otros diez resultaron heridos durante un enfrentamiento con federales mexicanos para cruzar la frontera con Guatemala, en su afán de llegar hasta Estados Unidos.

Sin hacer referencia al fallecido, Navarrete aseguró que Policía Federal y personal migratorio no portaban armas en el violento altercado hoy en frontera en la que los migrantes rompieron la primera valla fronteriza, forzando su entrada en el puente internacional entre Guatemala y México, un hecho similar al ocurrido el 19 de octubre.

Detalló que la instrucción dada a los funcionarios y fuerzas de seguridad “fue clara”: “Policía desarmada, tratando de exhortar a que documentaran su entrada a México de forma pacífica y ordenada”.

Señaló que algunas de las personas que intentaron cruzar la frontera portaban armas de fuego y bombas molotov.

En el corto mensaje a medios, convocado de urgencia, el ministro rechazó y condenó “enérgicamente” el uso de la violencia física o xenófoba.

“Es la antítesis de nuestra instituciones y nuestra vida democrática”, dijo.

Navarrete reiteró que la “única vía” de ingreso al país es cumpliendo con las leyes migratorias.

Además, habló de la caravana de unas 7.000 personas que cruza estos días el sur de México tras entrar ilegalmente al país.

Explicó que unas 300 personas ya se han adherido el plan lanzado este viernes por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para dar empleo temporal y facilitar la condición de refugio.

Además, 422 migrantes centroamericanos solicitaron su repatriación y, durante su travesía, 1.895 migrantes han sido atendidos y solicitaron refugio.

Una primera caravana de migrantes, ahora formada por unos 7.000 personas, partió el 13 de octubre de San Pedro Sula (Honduras) con dirección a Estados Unidos y gran parte de ella marcha actualmente por México, tras pasar por Guatemala.

Mientras, esta segunda caravana, de unas 1.500 personas, está atravesando Guatemala dispersa en varios grupos que también tiene a Estados Unidos como destino final.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado una postura muy dura, amenazando con enviar el Ejército a la frontera, y ha asegurado que recortará “sustancialmente” la ayuda económica que concede a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el avance de los migrantes, al tiempo que ha arremetido contra México por no detenerla. EFE